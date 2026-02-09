Koliko ljepotica iz susjedstva na jednom mjestu: Pogledajte kako je bilo na izboru za Miss Srbije

Na svečanom izboru održanom u Beogradu protekle večeri krunu Miss World Srbija 2026 ponijela je Simona Manojlović. Titulu joj je predala prošlogodišnja misica Aleksandra Rutović, a nova pobjednica očarala je žiri i publiku svojom pojavom i šarmom na pozornici. Finalna večer organizirana je uz niz zanimljivih performansa i bogatu modnu prezentaciju, a crveni tepih privukao je brojne poznate ličnosti iz svijeta mode, medija i javnog života. Tko se sve pojavio - pogledajte u našoj galeriji.