GLAMUROZNA VEČER /

Koliko ljepotica iz susjedstva na jednom mjestu: Pogledajte kako je bilo na izboru za Miss Srbije

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Bata Spasojević, Jelena Gavrilović, Ivana Nikolić
1 /24
Na svečanom izboru održanom u Beogradu protekle večeri krunu Miss World Srbija 2026 ponijela je Simona Manojlović. Titulu joj je predala prošlogodišnja misica Aleksandra Rutović, a nova pobjednica očarala je žiri i publiku svojom pojavom i šarmom na pozornici. Finalna večer organizirana je uz niz zanimljivih performansa i bogatu modnu prezentaciju, a crveni tepih privukao je brojne poznate ličnosti iz svijeta mode, medija i javnog života. Tko se sve pojavio - pogledajte u našoj galeriji. 

9.2.2026.
11:16
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Miss WorldSrbijaSlavne OsobeMissice
