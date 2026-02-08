Kevin Costner, Bon Jovi, Ciara... samo su neke od megazvijezda koje su bile na 'The' partyju godine

Super Bowl, finale sezone američkog nogometa (NFL), više je od same utakmice; to je najveći sportski i kulturni događaj u Sjedinjenim Državama, poznat po spektaklu u poluvremenu i najskupljim reklamama na svijetu. Ove godine, domaćin je San Francisco, a na stadionu Levi's za titulu prvaka bore se New England Patriots i Seattle Seahawks, dok se u poluvremenu očekuje nastup globalne zvijezde Bad Bunnyja (31).

Uoči najočekivanijeg sportskog događaja godine, San Francisco se proteklog vikenda pretvorio u epicentar svjetskog glamura i zabave. Grad, inače poznat po tehnološkim divovima, postao je privremeno igralište za zvijezde iz svijeta sporta, glazbe i filma. Činilo se kako najtraženije ulaznice nisu bile one za samu utakmicu, već za ekskluzivne partyje koji su prethodili velikom finalu.

Kao i svake godine, najviše slavnih osoba pohrlilo je na Fanatics Super Bowl party u organizaciji izvršnog direktora Michaela Rubina. Događaj održan u subotu na ekskluzivnoj lokaciji Pier 48, preuređenoj u luksuzni prostor s pogledom na zaljev, potvrdio je svoj status najpoželjnijeg okupljanja. Crvenim tepihom prošetala je impresivna lista uzvanika, a među njima su se istaknule sportske legende i holivudske zvijezde.

Epicentar zvjezdanih okupljanja

U središtu pozornosti bio je legendarni Tom Brady (48), čiji se svaki korak pomno pratio, dijelom i zbog glasina o vezi s influencericom Alix Earle (25), koja je također bila prisutna. Ništa manje pažnje nisu privukli ni veterani filmske industrije. Kevin Costner (71) viđen je u opuštenom razgovoru s glazbenikom MGK-om, dok je Jamie Foxx (58) stigao u pratnji kćeri Anelise (16).

Među gostima su bili i rokerska ikona Jon Bon Jovi (63) te glumica Emma Roberts (34). Poznati par, manekenka Barbara Palvin (32) i suprug, glumac Dylan Sprouse (33), rado su pozirali okupljenim fotografima.

Atmosferu na Fanatics partyju do usijanja su doveli nastupi najvećih glazbenih imena. Gosti su uživali u energičnim izvedbama Cardi B (33) i SZA-e, no večer su posebno obilježili Nelly (51) i Ashanti (45). Slavni par, koji je nedavno obnovio svoju romansu, zajedno je izašao na pozornicu i podsjetio sve na svoje najveće hitove, izazvavši oduševljenje publike. Među uzvanicima je bio i reper Travis Scott (34), redoviti gost na Rubinovim proslavama koji je i sam kasnije preuzeo mikrofon.

Sjajnu zabavu nije propustio ni jedan od najpoznatijih sportskih parova, pjevačica Ciara (40) i njezin suprug, quarterback Russell Wilson (37).

Pogledajte u galeriji tko je sve bio na popularnom partiju Super Bowla.