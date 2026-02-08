Kadrovi zastrašujuće nesreće Lindsey Vonn: Nosila je broj koji nosi mračno praznovjerje

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn doživjela je tešku nesreću tijekom spusta u Cortini, Italija. U 42. godini života, Vonn nije uspjela završiti utrku spusta, jer je već na početku staze pretrpjela stravičan pad koji je prekinuo njezinu vožnju, a vjerojatno i samu karijeru, kako javljaju strani mediji. Njemački Bild prenosi kako je prizor njezinog pada, odnosno situacija nakon, bio dramatičan.

Što se dogodilo Lindsey Vonn na spustu! Jecala je i vrištala, helikopterom prebačena u bolnicu.

"Vonn je ležala na tlu i nekoliko bolničara morali su joj pružiti pomoć. Na televiziji su se čuli glasni krici. Morali su pozvati helikopter da ju odvezu bolnicu."

Naime, skijašica je odlučila nastupiti na Olimpijskim igrama unatoč tome što je imala oštećene ligamente u lijevom koljenu, što je predstavljalo velik rizik. Unatoč puknutom križnom ligamentu, Vonn je bila odlučna dokazati se na ovim Zimskim olimpijskim igrama. Dva olimpijska treninga završila je bez ikakvih problema - koljeno ju je izdržalo. Ali sada je olimpijska utrka završila tragedijom. Vonn je nosila broj 13. Broj 13 često se smatra nesretnim, dok u numerologiji simbolizira transformaciju, promjenu, kraj jednog i početak novog ciklusa. Iako ga praznovjerje vezuje uz nesreću, on nosi duboku simboliku rasta, kreativnosti i učenja kroz životne izazove, što ga čini brojem snažne energije i mističnosti.

S obzirom na njezino zdravstveno stanje i dob, pad bi mogao označiti tragičan završetak njezine sjajne karijere. Prije ovog incidenta, Vonn je također doživjela pad u Crans Montani, gdje su joj isti ligamenti u koljenu pukli. Ovaj pad dogodio se zbog gubitka kontrole nakon što je izašla iz zavoja, odskocila visoko od tla i teško pala na padini, završivši tik uz rub staze. Vonn je helikopterom prevezena u bolnicu, gdje će uskoro biti poznata ozbiljnost njezinih ozljeda.