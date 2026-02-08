FREEMAIL
KRAJ KARIJERE? /

Pogledajte stravičan pad legendarne Lindsey Vonn! Jecala je i vrištala, helikopterom prebačena u bolnicu

Pogledajte stravičan pad legendarne Lindsey Vonn! Jecala je i vrištala, helikopterom prebačena u bolnicu
Foto: Tiziana Fabi/afp/profimedia

Legendarna Amerikanka odlučila je nastupiti na Olimpijskim igrama unatoč potrganim ligamentima koljena, no nakon svega 15-ak sekundi vožnje došlo je do teškog pada

8.2.2026.
12:20
Hina
Tiziana Fabi/afp/profimedia
Lindsey Vonn, legendarna američka alpska skijaška zvijezda koja je mislila nastupiti na ZOI-ju u 42. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta na Zimskim olimpijskim igrama 2016. u nedjelju u Cortini d'Ampezzo.

Olimpijska prvakinja iz 2010., sa startnim brojem 13, pala je na samom početku utrke, a uz bolne krikove ostala je ležati na tlu prije nego što joj je medicinsko osoblje pružilo pomoć. Evakuirana je helikopterom u bolnicu. 

Stravičan pad pogledajte ovdje.

Skijašica se nije ni približila končanom cilju jer je već u gornjem dijelu staze pretrpjela težak pad i tako završila svoju utrku, a vrlo vjerojatno i karijeru.

Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.   

Vonn je i sama najavila da su joj ovogodišnje ZOI zadnje natjecanje u karijeri. 

Foto: Tiziana Fabi/afp/profimedia

Lindsey Vonn ostala je ležati nakon pada te su se u prijenosu mogli čuti vriskovi i plač od velike boli. S obzirom na ranije zdravstveno stanje, ovaj pad i životnu dob realno je očekivati da bi ovo mogao biti ružan kraj velike karijere.

Lindsey VonnSkijanjeZimske Olimpijske Igre 2026
