STVORIO KULT REPREZENTACIJE /

Tri godine bez legendarnog 'trenera svih trenera'

Foto: Prisma By Dukas/rdb, Prisma By Dukas Presseagentur Gmbh/alamy/profimedia
Duge su tri godine prošle od smrti Miroslava "Ćire" Blaževića – legende, "trenera svih trenera", čovjeka koji je Hrvatsku vodio do svjetske bronce, Dinamo do prvog naslova i koji je bio trener i Dinama i Rijeke, dva kluba koja će se danas sastati na Rujevici.

Prisjetili su ga se tom prilikom u Dinamu, klubu kojemu je dao sve, i koji je njemu dao sve:

"U nogometnu povijest ugravirao se kao osvajač nezaboravnog Dinamova naslova prvaka iz 1982. godine, potpisnik prve velike 'vatrene bronce' na Svjetskom prvenstvu 1998., stvaratelj kulta hrvatske nogometne reprezentacije, počasni izbornik naše nacionalne momčadi, graditelj temelja na koje su se naslonili i kasniji veličanstveni rezultati hrvatskoga nogometa.

Blažević je jedini trener koji je s Dinamom osvojio naslov prvaka i u bivšoj Saveznoj ligi i u HNL-u, jedini koji je osvojio Kup i u doba SFRJ i u samostalnoj Hrvatskoj. Maksimirsku je momčad vodio u čak četiri različita mandata u tri različita desetljeća i osvojio tri naslova prvaka, dva Kupa i Superkup," napisali su Modri na svojoj službenoj stranici. Prisjetili su se svog legendarnog trenera Modri i na X-u.

Na toj su društvenoj mreži Plavi prokomentirali utakmicu o kojoj je legendarni trener govorio netom prije smrti, o tome kako "ondje gore ide preokrenuti utakmicu".

Posljednji klub Ćire bio je Zadar 2015. godine, a vodio je još i Hajduk, Zagreb, reprezentacije Švicarske, Irana i Bosne i Hercegovine te brojne druge momčadi.

Preminuo je 8. veljače 2023., dan ili dva prije 88. rođendana. Kao i većina njegova života, točan datum rođenja dio je mita i legende Ćire.

8.2.2026.
11:46
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
DinamoMiroslav ćiro Blažević
