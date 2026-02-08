U Bibliji je opisan 21 san: Evo kako se božanska ruka uplela u ljudsku povijest

Snovi su oduvijek fascinirali čovječanstvo kao univerzalan, ali duboko osoban doživljaj. Dok ih moderna znanost često svodi na produkte naše podsvijesti, Biblija ih prikazuje kao moćan kanal božanske komunikacije.

Kroz stranice Svetog pisma, od Knjige Postanka do Evanđelja, Bog koristi snove kako bi slao upozorenja, davao upute i otkrivao proročanstva koja su mijenjala sudbine pojedinaca i čitavih naroda, piše Overview Bible.

U biblijskom kontekstu, snovi se mogu podijeliti u dvije glavne kategorije. Prvi su izravni ili instruktivni snovi, u kojima je poruka jasna i ne zahtijeva tumačenje. Drugi su simbolički, ispunjeni metaforama i slikama koje skrivaju dublje, proročansko značenje. Ukupno je zabilježen 21 takav san, a svaki od njih nudi jedinstven uvid u Božji odnos s čovječanstvom. U galeriji saznajte njihovo tumačenje.