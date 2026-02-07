Mali, ali moćni! Ove gradske automobile vrijedi kupiti: 'Teško je zamisliti nešto bolje'

Uz sve veću popularnost SUV-ova koji dominiraju prodajnim ljestvicama, netko bi možda pomislio da su 'skromni' mali automobili praktički nestali s tržišta, ali istina je daleko od toga, jer mnogi ljudi i dalje traže manji model – osobito oni koji žive u gradu.

Mali automobili, koji se ponekad nazivaju i superminiji, danas dolaze u više varijanti nego ikad prije. Neki imaju troja vrata, neki petero, neki su električni, a postoje čak i oni s robusnijim izgledom karoserije zbog kojeg nalikuju SUV-ovima.

A kad smo već kod električnih automobila, njih svakako vrijedi razmotriti ako možete puniti kod kuće ili na poslu, jer tada postoji mogućnost znatnog smanjenja troškova korištenja u usporedbi s automobilom koji ima isključivo motor s unutarnjim izgaranjem.

Što sve mora imati mali automobil?

Kako bi odabrao najbolje male automobile, iskusni tim testnih vozača WhatCara? isprobao je sve dostupne modele na tržištu tijekom tisuća kilometara. Proveli su stotine sati za volanom, testirajući ih i na javnim cestama i usporedno s glavnim konkurentima na privatnoj testnoj stazi.

Da bi se neki model našao na popisu najboljih malih automobila, mora biti udoban pri svim brzinama, jednostavan za vožnju u gradu i dovoljno praktičan za nekoliko putnika ili tjednu kupnju. Osim toga, trebao bi biti relativno jeftin za održavanje i ne smije biti preskup već pri kupnji.

