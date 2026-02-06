Prepuna dvorana s nestrpljenjem čeka Marka Perkovića Thompsona: Evo kakva je atmosfera u Rijeci

OPA /
Svi su zinuli kad su vidjeli slavnog pjevača uoči svečane ceremonije otvaranja ZOI-ja
Popularni hrvatski pjevač Marko Perković Thompson, čije se ime posljednjih dana često spominje u medijima, danas održava koncert pred rasprodanom Dvoranom mladosti u Rijeci.
Koncert počinje u 20 sati pa se pred dvoranom i oko nje stvaraju redovi ljudi i gužve. Radi pojačanog prometa, izdana je posebna regulacija prometa. Obožavatelji se čine uzbuđenima i nasmiješeni iščekuju početak nastupa.
Fotografije atmosfere prije samog koncerta donosi RIportal.