RASPRODAN KONCERT /

Prepuna dvorana s nestrpljenjem čeka Marka Perkovića Thompsona: Evo kakva je atmosfera u Rijeci
Foto: Riportal
1 /12
Popularni hrvatski pjevač Marko Perković Thompson, čije se ime posljednjih dana često spominje u medijima, danas održava koncert pred rasprodanom Dvoranom mladosti u Rijeci. 

Koncert počinje u 20 sati pa se pred dvoranom i oko nje stvaraju redovi ljudi i gužve. Radi pojačanog prometa, izdana je posebna regulacija prometa. Obožavatelji se čine uzbuđenima i nasmiješeni iščekuju početak nastupa.

Fotografije atmosfere prije samog koncerta donosi RIportal

6.2.2026.
19:24
Matea Bahovec
Riportal
Marko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertRijekaAtmosfera
