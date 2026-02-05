Policija objavila važne upute za Thompsonove koncerte u Rijeci: Ovo nikako nemojte raditi!

Primorsko-goranska policija objavila je preporuke i važne detalje za posjetitelje uoči koncerata Marka Perkovića Thompsona ovog vikenda u Rijeci.

Podsjećaju da je u Dvoranu mladosti zabranjeno unošenje i korištenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost.

Iz policije su naglasili da će snimati te fotografirati okupljanje prije, za vrijeme i nakon koncerta, kako na mjestu održavanja, tako i na prilaznim pravcima.

Thompson u subotu i nedjelju nastupa u Dvorani mladosti, a na dane koncerta od 15 sati do završetka, oko nje će biti uspostavljena zona zabranjenog letenja. U petak i subotu, u razdoblju od 12 do 20.30 sati promet u neposrednoj blizini dvorane bit će zatvoren i preusmjeren prema privremenoj prometnoj signalizaciji i uputama ovlaštenih osoba.

Privremena regulacija prometa

Privremeno se tako zatvara Trg Viktora Bubnja, dok će se promet glavnim pravcima, Šetalištem Joakima Rakovca i Ulicom Slavka Krautzeka odvijati nesmetano.

Posjetitelje koncerta pozivaju da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i napominju da će ondje dežurati "pauk" koji će intervenirati po nalogu prometnog redarstva i prometne policije.

Za dolazak i odlazak s koncerta posjetiteljima se preporučuje korištenje javnog gradskog prijevoza, linije broj 2 koja će prometovati redovitom trasom u pojačanom i produljenom noćnom režimu.

"Policija poziva posjetitelje da poštuju upute i pravila organizatora, kao i upozorenja i naredbe policijskih službenika", zaključuju iz primorsko-goranske policije.

Thompson je u Rijeci rasprodao dva koncerta u sklopu dvoranske turneje nakon velikih koncerata na zagrebačkom Hipodromu i u Sinju. Riječka dvorana može primiti 2960 posjetitelja na sjedećim pozicijama, te nudi još 1000 stajaćih mjesta.

