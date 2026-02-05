Nije samo Thompson nepoželjan: Evo tko su gradonačelnici zabranitelji

Nije samo Marko Perković Thompson nepoželjan u nekim sredinama. Jer negdje nisu smjeli nastupati ni Duško Kuliš, Bajaga, Jimmy Stanić i drugi.

Tko su gradonačelnici zabranitelji?

Pod pritiskom branitelja Miroslavu Iliću 2015. otkazan je koncert u Vinkovcima. A 2021. zabranjen je Rade Šerbedžija. I to zbog nadolazeće obljetnice vukovarske Kolone sjećanja. Tada je gradonačelnik bio HDZ-ov Ivan Bosančić koji o svemu kaže: "To su dani kada se sjećamo svih naših branitelja i svih onih koji su dali živote za našu domovinu. Stoga smo zamolili g. Šerbedžiju da se taj koncert odgodi na neko vrijeme i on je održan nakon dva, tri, četiri mjeseca".

'Nije zbog narodnjaka'

Kao gradonačelnik Vukovara, predsjednik DP-a Ivan Penava, 2019. zabranio je koncert Momčilu Momi Staniću. I ne zato što pjeva narodnjake, kaže. "Riječ je o čovjeku koji je vodio orkestar 39. banijskog korpusa Republike Srpske krajine. Jasno vam je da taj čovjek u Vukovaru ne može nastupiti", objasnio je Penava. Gradonačelnik Sinja, Mostov Miro Bulj, prošle je godine pak zabranio izložbu Susret na tromeđi: "Ja sam kao gradonačelnik zabranio u gradskim prostorima bilo što što ima veze sa Srpskim narodnim vijećem i etnobiznismenom Pupovcem".

Domovinski pokret 2023. optužio je tadašnju SDP-ovu gradonačelnicu Siska, Kristinu Ikić Baniček, da je zabranila nastup Jimmyju Staniću. I to zato što se učlanio u njihovu stranku. Ikić Baniček odgovara: "Gradonačelnici nemaju ovlasti nikome ništa zabranjivati. Bilo tko može bilo kome unajmiti prostor na komercijalnoj bazi i nastupati i izvoditi što želi. Međutim, gradonačelnici apsolutno imaju dužnost da brinu o tome tko i što nastupa u gradskim prostorima, u okviru gradskog programa i koji se financiraju iz gradskog proračuna i tu nema prostora profašističkim idejama".

Bajagu se zabranjivalo u Karlovcu, Solinu i Sisku. 2023. u Puli nisu mogli nastupiti Duško Kuliš i prijatelji. Tadašnji gradonačelnik Filip Zoričić na sudu je dokazao da nisu na vrijeme uplatili predujam.

Što kažu o Tomaševiću?

Thompson u pulskoj Areni nije smio nastupiti 2008. Jednako sada postupa gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević koji Thompsona nije htio na dočeku rukometaša.

Gradonačelnici koji su i sami zabranjivali smatraju da Tomašević na to nema pravo. "Neusporedivo je, ovo je nacionalno, ovo je pitanje hrvatske reprezentacije", kaže Miro Bulj dok Ivan Penava objašnjava: "Radi se o dragovoljcu Domovinskog rata, čovjeku koji je najpopularniji pjevač". A Ivan Bosančić poručuje: "Ovo što se dogodilo u Zagrebu, to je naš nacionalni ponos, to je hrvatska reprezentacija".

Da do sukoba Zagreba i Vlade zbog dočeka nije trebalo doći, smatra gradonačelnica Rijeke, nezavisna Iva Rinčić. Ona je dopustila da Thompson nastupi u njezinu gradu. "Čini mi se da se kruha i igara previše gura u našem prostoru i da se mogla pokazati veća razina suradnje da se osigura taj doček", kaže Rinčić. Thompson će u riječkoj Dvorani mladosti nastupiti u petak i subotu.