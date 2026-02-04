Tko je najviše profitirao od 'afere doček'? Darko uvjeren: 'Ovaj čovjek je napravio potez karijere'

I dalje je glavna politička tema u zemlji organizacija dočeka brončanih rukometaša u središtu Zagreba. Uoči početka sjednice Sabora njegov predsjednik Gordan Jandroković poručuje kako nema ničega spornoga u Vladinu preuzimanju organizacije dočeka te je uvjeren da bi eventualna ocjena ustavnosti tog poteza išla u korist Vladi. Smatra da nijedna jedinica lokalne samouprave ne može ići do razine da onemogući ovakve nacionalne proslave te da gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegova sekta, kaže, žele zabranama nametnuti svoj sustav vrijednosti.

Doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića Vlada će platiti 4603 eura bez PDV-a, potvrdili su za RTL Danas iz Zagrebačkog holdinga.

Podružnica Čistoća je, naime, nakon dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije pružila usluge čišćenja središnjeg Trga u toj vrijednosti. Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Što mislite tko je najviše profitirao iz "afere doček"?

"Profitirali političari, svi do jednog. I kao uvijek, kolateralna žrtva su mali ljudi", smatra čitateljica Milena Rajić.

Darko Cica pak misli da je premijer Andrej Plenković "napravio potez karijere": "Trebat će vremena Možemo! i SDP-u da se oporave".

Za Rasima Veljačića stvar je jasna, profitirao je pjevač Marko Perković Thompson: "Jer ovaj doček najmanje je posvećen igračima".

S time se slaže i Zdravka Grgurić: "Jer besplatnu reklamu nitko nema".

"Profitirao je naš narod koji se istinski veselio - bilo je vrh - božanstveno", optimistično je komentirala Karla Gonzalez.

Ivana Matas smatra da je od svega profitirao HDZ, koji je "htio udovoljiti rukometašima", a Lidija Klarić zaključuje da su profitirali brončani rukometaši: "Za njih je bio doček".