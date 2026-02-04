FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITAMO VAS /

Tko je najviše profitirao od 'afere doček'? Darko uvjeren: 'Ovaj čovjek je napravio potez karijere'

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Što mislite tko je najviše profitirao iz 'afere doček'

4.2.2026.
17:06
RTL Danas
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

I dalje je glavna politička tema u zemlji organizacija dočeka brončanih rukometaša u središtu Zagreba. Uoči početka sjednice Sabora njegov predsjednik Gordan Jandroković poručuje kako nema ničega spornoga u Vladinu preuzimanju organizacije dočeka te je uvjeren da bi eventualna ocjena ustavnosti tog poteza išla u korist Vladi. Smatra da nijedna jedinica lokalne samouprave ne može ići do razine da onemogući ovakve nacionalne proslave te da gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i njegova sekta, kaže, žele zabranama nametnuti svoj sustav vrijednosti.

Doček brončanih rukometaša na Trgu bana Jelačića Vlada će platiti 4603 eura bez PDV-a, potvrdili su za RTL Danas iz Zagrebačkog holdinga.

Podružnica Čistoća je, naime, nakon dočeka Hrvatske rukometne reprezentacije pružila usluge čišćenja središnjeg Trga u toj vrijednosti. Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu.

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: Što mislite tko je najviše profitirao iz "afere doček"?

"Profitirali političari, svi do jednog. I kao uvijek, kolateralna žrtva su mali ljudi", smatra čitateljica Milena Rajić.

Darko Cica pak misli da je premijer Andrej Plenković "napravio potez karijere": "Trebat će vremena Možemo! i SDP-u da se oporave". 

Za Rasima Veljačića stvar je jasna, profitirao je pjevač Marko Perković Thompson: "Jer ovaj doček najmanje je posvećen igračima". 

S time se slaže i Zdravka Grgurić: "Jer besplatnu reklamu nitko nema". 

"Profitirao je naš narod koji se istinski veselio - bilo je vrh - božanstveno", optimistično je komentirala Karla Gonzalez. 

Ivana Matas smatra da je od svega profitirao HDZ, koji je "htio udovoljiti rukometašima", a Lidija Klarić zaključuje da su profitirali brončani rukometaši: "Za njih je bio doček". 

Doček RukometašaRukomet 2026VladaGrad ZagrebPitamo Vas
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITAMO VAS /
Tko je najviše profitirao od 'afere doček'? Darko uvjeren: 'Ovaj čovjek je napravio potez karijere'