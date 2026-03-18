Zasjali jače od reflektora: Evo tko je ukrao pažnju na premijeri filma o kojem bruji Hollywood

Premijera filma The Drama u Los Angelesu okupila je brojna poznata lica iz svijeta filma, glazbe i mode, a crveni tepih ponovno je zasjao u punom sjaju.

U središtu pozornosti bila je glumica Zendaya (29) koja je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih zvijezda današnjice. Njezin dolazak privukao je poglede okupljenih, ali i fotografa koji nisu propuštali niti jedan detalj njezina izdanja.

Veliku pažnju izazvao je i Robert Pattinson (39), koji je na premijeru stigao u elegantnom izdanju, dok je model Maura Higgins plijenila poglede glamuroznim stylingom.

Na događanju se pojavila i reperica Rico Nasty, poznata po svom upečatljivom modnom izričaju, dok je glumac Mamoudou Athie također bio među uzvanicima koji su uveličali večer.

Premijera je protekla u znaku dobre atmosfere, modnih izdanja i uzbuđenja oko filma, a okupljene zvijezde još su jednom dokazale da su ovakvi događaji idealna prilika za pokazivanje osobnog stila i glamura.