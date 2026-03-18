BMW predstavio i3! Bavarski gigant zakoračio u novu eru: 'Najbolji koji smo ikad napravili'

BMW je danas, 18. ožujka 2026. godine, službeno zakoračio u svoju sljedeću veliku eru predstavljanjem potpuno električne limuzine i3. Ovo nije samo još jedan električni model, već automobil koji redefinira samu srž bavarskog brenda.

Kao prvi sedan izgrađen na revolucionarnoj 'Neue Klasse' arhitekturi, novi i3 duhovni je nasljednik legendarne serije 3 i izravan odgovor na izazove koje postavlja Tesla.

S obećanjem dosega od čak 900 kilometara, tehnologijom koja izgleda kao da je stigla iz budućnosti i dizajnom koji hrabro reinterpretira slavnu prošlost, BMW poručuje jedno: igra se promijenila.

Povratak korijenima za električnu budućnost

Za razliku od mnogih postojećih električnih automobila, uključujući i neke iz BMW-ove vlastite ponude, novi i3 nije prilagođena verzija modela s motorom s unutarnjim izgaranjem. Razvijen je od nule na namjenskoj 800-voltnoj električnoj platformi, što je dizajnerima i inženjerima omogućilo potpunu slobodu. Rezultat je automobil čistih linija, s kratkim prevjesima i dugačkim međuosovinskim razmakom koji osigurava prostraniju unutrašnjost.

Dizajn, snažno inspiriran hvaljenim konceptom Vision Neue Klasse, predstavlja odmak od kontroverznih stilskih rješenja posljednjih godina. Ljubitelje brenda posebno će obradovati povratak dva klasična elementa. Prvi je agresivno nagnuti prednji dio, takozvani "Shark Nose" (nos morskog psa), koji podsjeća na ikone poput modela E30 i daje automobilu dinamičan stav čak i kada stoji. Drugi je legendarni "Hofmeister kink", prepoznatljivi kut na stražnjem bočnom prozoru koji je desetljećima bio vizualni potpis BMW-ovog stražnjeg pogona. Njegov povratak jasna je poruka: ovo je automobil za vozače.

Prednjim dijelom dominiraju tanki "bubrezi" koji se protežu cijelom širinom vozila, integrirajući napredna LED svjetla u jedinstvenu digitalnu površinu. Aerodinamika je dovedena do savršenstva, čemu pridonose i detalji poput kvaka na vratima koje su potpuno u ravnini s karoserijom.

Revolucija u kabini: Zbogom klasičnim instrumentima

Unutrašnjost novog i3 donosi jednako radikalne promjene kao i vanjština. BMW je odlučio u potpunosti eliminirati klasičnu instrumentnu ploču ispred vozača. Umjesto nje, predstavljen je 'BMW Panoramic Vision', inovativni sustav koji projicira sve ključne informacije, od brzine do navigacije, na tamnu traku koja se proteže cijelom širinom donjeg dijela vjetrobranskog stakla. Slika je oštra, jasna i smještena točno u vidno polje vozača, čime se smanjuje ometanje i povećava sigurnost.

Središnjim dijelom kokpita dominira veliki, gotovo 18-inčni 'lebdeći' zaslon osjetljiv na dodir, koji pokreće nova generacija operativnog sustava iDrive. Unutrašnjost je izrazito minimalistička, gotovo u potpunosti lišena fizičkih tipki. Većinom funkcija upravlja se putem središnjeg zaslona, glasovnim naredbama ili preko višenamjenskih površina na novodizajniranom upravljaču. Iza cijelog sustava stoje četiri moćna računala, takozvana 'super-mozga', od kojih je svaki zadužen za jedan ključni aspekt vozila: dinamiku vožnje, automatiziranu vožnju, infotainment i funkcije udobnosti.

Snaga i učinkovitost koja postavlja nove standarde

Model s kojim i3 kreće u osvajanje tržišta jest i3 50 xDrive. Pokreću ga dva elektromotora, po jedan na svakoj osovini, koji zajedno isporučuju impresivnih 469 konjskih snaga (345 kW) i 645 Nm okretnog momenta, osiguravajući pogon na sve kotače s naglaskom na stražnju osovinu radi sportskog osjećaja u vožnji.

Srce automobila je šesta generacija BMW-ove eDrive tehnologije, koja uključuje potpuno nove cilindrične baterijske ćelije. One nude dvadeset posto veću energetsku gustoću od prethodnih generacija. Baterijski paket ima kapacitet od 108,7 kWh, što je dovoljno za zapanjujući doseg do 900 kilometara prema WLTP ciklusu mjerenja.

Zahvaljujući 800-voltnoj arhitekturi, i3 podržava ultra-brzo punjenje snagom do čak 400 kW. U praksi to znači da je za dodavanje oko 400 kilometara dosega potrebno samo deset minuta na odgovarajućem punjaču.

Učinkovitost je dodatno poboljšana naprednim sustavom regenerativnog kočenja nazvanim "Soft Stop", koji obavlja do 98 posto svih usporavanja, čime se čuvaju kočnice i maksimalno iskorištava energija.

Cijena i dolazak na tržište

Serijska proizvodnja novog BMW-a i3 kreće u drugoj polovici 2026. godine u glavnoj tvornici u Münchenu, a prvi primjerci na europske ceste stižu krajem godine. Iako službene cijene još nisu objavljene za sva tržišta, procjenjuje se da će osnovni model, koji će uslijediti nakon lansiranja, kretati od oko 48.000 do 55.000 eura.

Predstavljena verzija i3 50 xDrive bit će, naravno, osjetno skuplja. BMW je već potvrdio da će se ponuda brzo širiti, uključujući osnovne modele sa stražnjim pogonom (i3 20, i3 40) te vrhunsku sportsku M60 xDrive verziju. Za kraj 2027. godine najavljen je i potpuno električni M3, koji će performanse podići na sasvim novu razinu.

Novi i3 nije samo automobil, već manifest BMW-ove vizije budućnosti. Spajanjem slavnog nasljeđa sportske vožnje s tehnologijom sljedeće generacije, bavarski proizvođač stvorio je vozilo koje ima potencijal ne samo konkurirati, već i dominirati u premium električnom segmentu, privlačeći i one najtvrdokornije skeptike.

