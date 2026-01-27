Je li ovaj SUV baš toliko dobar? Cijeli svijet bruji o njemu, stručnjaci ostali bez riječi

BMW iX3 posljednjih mjeseci postaje jedan od najhvaljenijih električnih SUV-ova na tržištu, a stručni auto-recenzenti doslovno ne prestaju sipati pohvale na račun ovog modela. Osim što osvaja nagrade, iX3 je dokaz da električni BMW može biti i praktičan, i zabavan, i tehnički impresivan — sve u jednom.

Prije nego što se iX3 pojavio na cestama, BMW je predstavio koncept svoje buduće električne arhitekture pod nazivom Neue Klasse – platformu koja će oblikovati generaciju modernih električnih modela marke.

I upravo je iX3 prvi proizvodni model koji koristi tu novu platformu, što ga čini važnim korakom u BMW-evoj električnoj budućnosti.

Foto: Bmw.com

Što točno stručnjaci hvale kod iX3?

Izgled koji se doista ističe

Iako agresivan dizajn na fotografijama možda ne impresionira svakoga, uživo iX3 izgleda puno bolje — modernije, snažnije i s pravom 'prisutnošću na cesti'.

Interijer koji izaziva oduševljenje

Unutrašnjost iX3-a jedan je od njegovih jačih aduta: novi 'Panoramic Vision Display' je ogroman, zakrivljeni ekran smješten pri dnu vjetrobranskog stakla, koji vozaču prikazuje sve ključne informacije u vidnom polju. Veliki infotainment sustav reagira brzo i prepun je pametnih funkcija — iako zahtijeva malo vremena da se naviknete na sve izbornike.

Materijali i kvaliteta obrade su na nivou premium marke kakva je BMW, a pozicija sjedenja te ergonomija jasno pokazuju da je sve centrirano oko vozača.

Izvanredne vozne karakteristike

Na cesti iX3 pokazuje zašto stručnjaci govore o njemu u superlativima:

Upravljanje je precizno i agilno, gotovo kao kod lakših, manje SUV-astih automobila.

Unatoč dimenzijama i masi (SUV) ne osjeća se teškim — odnosno ne ponaša se kao tipični SUV na neravninama i u zavojima.

Ovjes upija neravnine i rupe bez “udaraca”, a automobil se vozi glatko i tiho, posebno na autocesti.

Impresivna autonomija

Modeli opremljeni 20-inčnim naplatcima mogu postići do oko 500 milja dometa (oko 800 km) — što ga je neko vrijeme činilo jednim od najdalekometnijih električnih SUV-ova prije pojave novih konkurenata.

Zaslužuje li toliko pažnje?

Prema većini auto-stručnjaka, da — BMW iX3 itekako zaslužuje svu pozitivnu pažnju. Dobiva stabilne četiri i pet zvjezdica u većini recenzija i osvojio je i prestižnu nagradu Tech Trailblazer na izboru Carwow Car Of The Year Awards 2026.

Ukratko — radi se o vrlo svestranom, tehnološki naprednom i ugodnom električnom SUV-u koji spaja performanse, stil i praktičnost.