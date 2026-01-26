Nekad su se skrivale, danas ponosno pokazuju sebe: Nevjerojatno u kakve su se ljepotice pretvorile
U svijetu fitnessa, gdje se savjeti često čine univerzalnima, jedna online zajednica postala je utočište i izvor inspiracije za milijune žena koje su se osjećale nevidljivima. Riječ je o Redditovoj stranici r/PetiteFitness, posvećenoj ženama visine do 163 centimetra. Pregledavajući stotine objava, izdvojili smo priče koje otkrivaju nevjerojatne transformacije, no ono što se krije iza njih nije samo dijeta, već potpuna promjena filozofije o tijelu, snazi i hrani. Ove priče pokazuju kako su, unatoč genetskim preprekama, uspjele postići ono što se činilo nemogućim.