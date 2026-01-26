Nekad obožavana, danas omražena: Ovako je Ellen DeGeneres izgledala prije slave i milijuna

Povodom 68. rođendana Ellen DeGeneres prisjećamo se njezina iznimnog televizijskog puta – od pionirskog coming outa u sitcomu Ellen do statusa jedne od najutjecajnijih voditeljica na svijetu zahvaljujući emisiji The Ellen DeGeneres Show. Iako je karijeru zaključila u sjeni kontroverzi i optužbi za lošu atmosferu na setu, Ellen ostaje važna figura pop-kulture i LGBTQ+ zajednice. Danas živi povučenije sa suprugom Portijom de Rossi (52) i posvećena je privatnim projektima i humanitarnom radu.