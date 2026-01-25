FREEMAIL
ISPOVIJEST VICTORIJINOG ANĐELA /

Tajne modela: Manekenka priznala je koji su joj estetski zahvati uništili život

Tajne modela: Manekenka priznala je koji su joj estetski zahvati uništili život
Foto: Kristin Callahan/everett/profimedia
Amelia Gray Hamlin je američka manekenka i televizijska ličnost rođena 13. lipnja 2001. u Los Angelesu, Kalifornija.
1 /24
Poznata manekenka Amelia Gray Hamlin (24), kći reality zvijezde Lise Rinne i glumca Harryja Hamlina, otvoreno je progovorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula, ali i o onima koje je odlučila preskočiti. U intervjuima je priznala kako su neki zahvati gotovo ugrozili njezino zdravlje, uključujući smanjenje grudi zbog opasne infekcije, komplikacije s implantatima i hitne rekonstrukcijske operacije. Amelia je također govorila o borbi s poremećajem prehrane i pritiscima zbog slike vlastitog tijela, ali i o uspjesima u modnoj industriji, gdje je surađivala s najpoznatijim svjetskim dizajnerima i brendovima.

U galeriji donosimo niz fotografija i trenutaka iz života manekenke, od modnih pista i naslovnica do privatnih priznanja o izazovima kroz koje je prošla.

25.1.2026.
19:08
Hot.hr
Arturo Holmes/getty Images/profimedia
ModelEstetske KorekcijeVictorias Secret
