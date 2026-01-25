Tajne modela: Manekenka priznala je koji su joj estetski zahvati uništili život

Poznata manekenka Amelia Gray Hamlin (24), kći reality zvijezde Lise Rinne i glumca Harryja Hamlina, otvoreno je progovorila o estetskim zahvatima kojima se podvrgnula, ali i o onima koje je odlučila preskočiti. U intervjuima je priznala kako su neki zahvati gotovo ugrozili njezino zdravlje, uključujući smanjenje grudi zbog opasne infekcije, komplikacije s implantatima i hitne rekonstrukcijske operacije. Amelia je također govorila o borbi s poremećajem prehrane i pritiscima zbog slike vlastitog tijela, ali i o uspjesima u modnoj industriji, gdje je surađivala s najpoznatijim svjetskim dizajnerima i brendovima.

U galeriji donosimo niz fotografija i trenutaka iz života manekenke, od modnih pista i naslovnica do privatnih priznanja o izazovima kroz koje je prošla.