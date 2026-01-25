FREEMAIL
VELIKA POZORNOST /

Poznata lica i moćna drama: Hrvatska glumica istaknula se odvažnom kombinacijom

Poznata lica i moćna drama: Hrvatska glumica istaknula se odvažnom kombinacijom
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell
U središtu pažnje našla se zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić, koja je elegantnim i promišljenim stylingom još jednom potvrdila status jedne od najbolje odjevenih gošći večeri.
1 /20
Premijera predstave ‘Požari’ sinoć je u splitskom HNK-u okupila brojne poznate uzvanike, a večer je, uz snažnu kazališnu priču, obilježila i prava "modna revija" na crvenom tepihu. Spoj kazališta i stila privukao je veliku pozornost, a objektivi fotografa neumorno su pratili najzapaženija izdanja. Predstava u režiji Ivana Plazibata donosi snažnu emocionalnu napetost i duboku introspekciju, ostavljajući publiku bez daha.

25.1.2026.
9:54
Hot.hr
Zvonimir Barisin/pixsell
Premijera PredstaveHnk SplitGlumciSplitAna Gruica Uglešić
Poznata lica i moćna drama: Hrvatska glumica istaknula se odvažnom kombinacijom