Poznata lica i moćna drama: Hrvatska glumica istaknula se odvažnom kombinacijom

Premijera predstave ‘Požari’ sinoć je u splitskom HNK-u okupila brojne poznate uzvanike, a večer je, uz snažnu kazališnu priču, obilježila i prava "modna revija" na crvenom tepihu. Spoj kazališta i stila privukao je veliku pozornost, a objektivi fotografa neumorno su pratili najzapaženija izdanja. Predstava u režiji Ivana Plazibata donosi snažnu emocionalnu napetost i duboku introspekciju, ostavljajući publiku bez daha.