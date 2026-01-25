FREEMAIL
SAMO ZA NAJHRABRIJE /

Čak 38 godina gradnje, prokletstvo i tisuće duhova: Ova kuća krije tajne koje lede krv u žilama

Čak 38 godina gradnje, prokletstvo i tisuće duhova: Ova kuća krije tajne koje lede krv u žilama
Foto: Shutterstock
U San Joseu u Kaliforniji stoji zdanje koje prkosi logici, arhitekturi i razumu. To je Kuća misterija Winchester, golemi labirint od 160 soba, 2000 vrata i 10 000 prozora, koji je neprekidno građen pune 38 godine. Nije bilo glavnog plana ni arhitekta, samo jedna žena, golem imetak i, kako kaže legenda, vojska duhova koja joj je naređivala svaki sljedeći korak. Priča o Sari Winchester i njezinoj vili nije samo priča o ekscentričnosti, već duboko ljudska drama o tuzi, krivnji i opsesiji koja je poprimila monumentalne razmjere.
25.1.2026.
6:56
Lorena Motik
Shutterstock
