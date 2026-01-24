FREEMAIL
LEŽERNA ALESSANDRA /

Evo kako izgleda jedna od najljepših žena na svijetu kada nije na modnoj pisti

Evo kako izgleda jedna od najljepših žena na svijetu kada nije na modnoj pisti
Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia
Alessandra Ambrosio (rođena 11. travnja 1981.) je brazilska supermodel i poduzetnica poznata širom svijeta.
1 /24
Supermodel Alessandra Ambrosio (44) stigla je sa svojom kćeri Anjom na Aeroporto de Guarulhos u São Paulu, započinjući zasluženi odmor. Alessandra je za put odabrala udobnu ružičastu kombinaciju koja je osigurala maksimalnu udobnost tijekom leta. Njeno opušteno izdanje pokazuje kako jedna od najpoznatijih supermodela izgleda kada nije na pisti, daleko od reflektora i glamura modne industrije.

U ovoj galeriji pogledajte Alessandru u svakodnevnim trenucima, sa stilom koji je istovremeno ležeran i sofisticiran, dok provodi vrijeme s obitelji i uživa u privatnim trenucima izvan kamera.

24.1.2026.
10:29
Hot.hr
/ Splashnews.com/splash/profimedia
Alessanda AmbrosioModel
