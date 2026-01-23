Fantastične scene na tribinama: Pogledajte što rade islandski ratnici s našim navijačima

Hrvatska rukometna reprezentacija kreće u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu.

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na redu je - Island.

Velika je borba na parketu, a naši su izrazito agresivni i motivirani za razliku od prvih utakmica na turniru.

Od samog početka turnira Hrvatska očekivano ima veliku podršku na tribinama, a tako je i na utakmici otvaranja drugog kruga. Hrvatski navijači dobro su raspoloženi, a sjajno je bilo za vidjeti veliko prijateljsko rapsoloženje u druženju s navijačima Islanda.

Plava boja njihovih obilježja kao da upotpunjuje naše crveno-bijele kockice.