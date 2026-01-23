FREEMAIL
ZA VELIKI APLAUZ /

Fantastične scene na tribinama: Pogledajte što rade islandski ratnici s našim navijačima

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
1 /24
Hrvatska rukometna reprezentacija kreće u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na redu je - Island. 

Velika je borba na parketu, a naši su izrazito agresivni i motivirani za razliku od prvih utakmica na turniru. 

Od samog početka turnira Hrvatska očekivano ima veliku podršku na tribinama, a tako je i na utakmici otvaranja drugog kruga. Hrvatski navijači dobro su raspoloženi, a sjajno je bilo za vidjeti veliko prijateljsko rapsoloženje u druženju s navijačima Islanda.

Plava boja njihovih obilježja kao da upotpunjuje naše crveno-bijele kockice. 

23.1.2026.
16:51
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
