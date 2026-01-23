Apokalipsa na jugu Europe: U jednom danu palo je kiše za šest mjeseci...

Smrtonosna oluja ovog je tjedna na glavni grad Grčke, Atenu, u manje od jednog dana sručila gotovo šest mjeseci oborina, rekao je u četvrtak za AFP jedan od vodećih meteoroloških stručnjaka u zemlji, piše France24.

Oluja koja je u srijedu pogodila zemlju odnijela je dva života, a službe za izvanredne situacije u četvrtak su uklanjale posljedice i krhotine.

Kostas Lagouvardos, direktor istraživanja u Nacionalnom opservatoriju u Ateni, rekao je da je taj “ekstremni” vremenski fenomen na glavni grad donio i do 170 milimetara kiše.

To iznosi “oko 40 posto godišnje količine oborina u Ateni”, rekao je za AFP na marginama predstavljanja godišnjih meteoroloških podataka za Grčku.

Pedesetšestogodišnja žena poginula je u srijedu navečer nakon što ju je odnijela bujica i prikliještila ispod automobila u brdskom atenskom predgrađu Ano Glyfada.

Nekoliko sati ranije, 53-godišnjeg pripadnika obalne straže pogodio je val i smrtno ozlijedio dok je u lučkom gradu Astrosu na Peloponezu pomagao mještanima osigurati brodove.

Vjetrovi jači od 100 km/h

Olujni front koji se kretao prema istoku preko Grčke donio je vjetrove jače od 100 kilometara na sat, zbog čega su vlasti u Ateni te na zapadu i jugu zemlje zatvorile škole.

Vatrogasna služba priopćila je da je u glavnom gradu zaprimila više od 900 dojava povezanih s poplavama.

Premijer Kyriakos Mitsotakis otkazao je planirano putovanje na Svjetski gospodarski forum u Davosu u Švicarskoj.

Smrtonosne poplave tijekom intenzivnih oborina posljednjih su godina prisilile vlasti da unaprijede sustave obrane od poplava kako bi se smanjila šteta.

U rujnu 2023. poljoprivrednu regiju Tesaliju u središnjoj Grčkoj poharala je oluja i katastrofalne poplave koje su usmrtile 17 ljudi i utopile stotine tisuća domaćih životinja.

U studenom 2017. obilna kiša u Mandri, polururalnom području u blizini Atene, odnijela je 25 života i ozlijedila desetke ljudi.

Stručnjaci su više puta pozivali na modernizaciju infrastrukture, posebno na širem području Atene, koje je okruženo planinama i ispresijecano stotinama vodotoka – većinom prekrivenih kako bi se prilagodili nekontroliranoj urbanizaciji posljednjih desetljeća.