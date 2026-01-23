Amerikanci šalju upozorenje - doslovno: Ova nuklearna zvijer predvodi 'masivnu armadu' na Iran

Donald Trump upozorio je Iran da se velika skupina američkih vojnih snaga kreće prema Iranu, tjedan dana nakon nasilnih prosvjeda za koje su mnogi mislili da će ga prisiliti na napad na Teheran.

Upozorio je iranske vlasti da su pod stalnim nadzorom SAD-a, kazavši da se prema njima kreće nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln, koji trenutačno plovi iz Južnog kineskog mora prema Perzijskom zaljevu. Uz nosač, flotu čine razarači, nevidljivi lovci F-35 te zrakoplovi za elektroničko ometanje, dok su u Jordan već stigli borbeni zrakoplovi F-15 Strike Eagle.

"Imamo veliku flotu koja ide u tom smjeru. Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali vrlo ih pomno pratimo“, izjavio je Trump, opisujući snage kao 'masivnu armadu' koja je spremna na napade na Teheran ako to bude potrebno. Usprkos demonstraciji sile, američki predsjednik je istaknuo da sukob nije njegov prvi izbor.

USS Abraham Lincoln nije samo ratni brod, već integrirani sustav projekcije vojne, tehnološke i industrijske moći. Njegova kombinacija nuklearnog pogona, zračne nadmoći i globalne mobilnosti čini ga jednim od ključnih instrumenata američke mornarice u očuvanju prisutnosti na svjetskim oceanima. Kako on izgleda, pogledajte u našoj galeriji.