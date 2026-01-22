Prije 18 godina tragično je preminuo Heath Ledger, legendarni glumac dječačkog osmijeha

Prije 18 godina svijet je potresla vijest o tragičnoj smrti mladog glumca Heatha Ledgera. Tada 28-godišnji glumac na vrhuncu slave umro je u osami slučajnim predoziranjem. Za ulogu Jokera u Vitezu tame je posthumno dobio Oscara za najboljeg sporednog glumca, Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca, nagradu BAFTA-e i mnoge druge nagrade. Ipak, posljednja uloga koštala ga je mentalnog zdravlja.