S 28 GODINA /

Prije 18 godina tragično je preminuo Heath Ledger, legendarni glumac dječačkog osmijeha

Pravim imenom Heath Andrew Ledger, rođen je 1979. godine u Australiji. Njegova je filmska karijera počela devedesetih godina.
Foto: Profimedia
Pravim imenom Heath Andrew Ledger, rođen je 1979. godine u Australiji. Njegova je filmska karijera počela devedesetih godina.
Prije 18 godina svijet je potresla vijest o tragičnoj smrti mladog glumca Heatha Ledgera. Tada 28-godišnji glumac na vrhuncu slave umro je u osami slučajnim predoziranjem. Za ulogu Jokera u Vitezu tame je posthumno dobio Oscara za najboljeg sporednog glumca, Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca, nagradu BAFTA-e i mnoge druge nagrade. Ipak, posljednja uloga koštala ga je mentalnog zdravlja. 

22.1.2026.
23:00
Hot.hr
Supplied By Lmk/landmark/profimedia
Heath LedgerJokerObljetnica SmrtiGlumac
S 28 GODINA /
Prije 18 godina tragično je preminuo Heath Ledger, legendarni glumac dječačkog osmijeha