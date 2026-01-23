Estetski zahvati koji su šokirali svijet: Kako je reality zvijezda uništila prirodnu ljepotu?

Od prirodne ljepotice s početka karijere do žene čiji je izgled danas gotovo neprepoznatljiv – Katie Price (47) godinama fascinira, ali i šokira javnost svojim transformacijama. Brojni estetski zahvati, buran privatni život i neprekidna borba za pažnju medija obilježili su njezin put od glamur modela do jedne od najkontroverznijih zvijezda britanskog showbiznisa. U našoj galeriji pogledajte kako se Katie mijenjala kroz godine i koliko su operacije utjecale na njezin današnji izgled.