Jeste li primijetili? Audi otkrio novi bolid, a fanovi ne prestaju pričati o jednom detalju

Audi je službeno predstavio svoj prvi bolid za debi u Formuli 1, zakazan za sezonu 2026., izazvavši val uzbuđenja među ljubiteljima sporta. Premijerni izgled bolida, koji će na stazi voziti iskusni Nico Hülkenberg i mladi talent Gabriel Bortoleto, pokazuje spoj klasične elegancije i modernog dizajna, dok istovremeno najavljuje ambiciozni ulazak njemačkog diva u najprestižnije natjecanje automobilskog svijeta.

Zanimljivo je da je bolid, prije službenog predstavljanja u Berlinu, već testiran u Barceloni. Tamo su vozači odradili prvu probu bez ikakvih problema, dok je u javnosti bolid viđen u gotovo potpuno crnoj izvedbi, a detalji su namjerno prikriveni kako bi uzbuđenje dodatno raslo.

Audi Revolut preuzeo je Sauber i zadržao vozačku postavu iz 2025., što znači da tim ne počinje potpuno od nule, kao što je to slučaj s drugom novom momčadi, Cadillacom. Ipak, za ovu sezonu razvili su vlastiti pogonski sustav, što potvrđuje ambiciju da odmah konkuriraju vrhu poretka.

Primarna boja bolida je srebrna, dok se na stražnjem dijelu ističu crni i luminiscentno narančasti detalji, u skladu s prepoznatljivim bojama marke. Prvi dojmovi fanova su izuzetno pozitivni, a mnogi već uspoređuju novi Audi Revolut s klasičnim McLarenom iz 2007.–2013. godine, koji je pod okriljem sponzora Vodafone nosio crveno-kromirani dizajn.

„Ovo je više od samog predstavljanja; ovo je početak nove ere za Audi,“ rekao je Gernot Döllner, CEO AUDI AG i predsjednik uprave Audi Motorsport. „Naša filozofija temelji se na dugoročnom angažmanu i cilju da Formula 1 postane odraz naše inovativnosti i tehničke izvrsnosti. Ne želimo samo sudjelovati, već graditi momčad koja će do 2030. konkurirati za svjetski naslov.“

Vozači su uzbuđeni zbog prilike. Hülkenberg ističe ozbiljnost i energiju koju osjeća unutar tima, dok Bortoleto priznaje da je vožnja za marku s tolikom poviješću u motorsportu „sanjarsko iskustvo i prilika života“.

Tim predvode iskusni Mattia Binotto i Jonathan Wheatley, koji su zaduženi za tehnički i upravljački dio projekta. Cilj im je razviti momčad koja jača iz utrke u utrku, gdje će svaki kilometar i svaka analiza dati doprinos dugoročnoj viziji, stvaranju tima sposoban boriti se za titulu.

Audi Revolut tako ulazi u Formulu 1 sa jasnom ambicijom i identitetom, a fanovi već s nestrpljenjem iščekuju prvu utrku sezone 8. ožujka u Melbourneu, kada će bolid i vozači po prvi put pokazati pravo lice na stazi.

POGLEDAJTE VIDEO: Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad