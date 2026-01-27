Ljube se svi, ali nitko tako kao vi: Poljubac Kuzmanovića u strastvenom zagrljaju ukrao show

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmou protiv Slovenije s 29-25 (14-11).

Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica. U srijedu u toj zadnjoj utakmici skupine Hrvatska igra sa Mađarskom u 18 sati, a možda će za polufinale biti dovoljan i bod iz tog dvoboja.

Hrvatska je slavila protiv izravnog konkurenta Slovenije u očekivamo borbenoj i nervoznoj utakmici, kako i priliči kada se satajemo sa susjedima. Do trijumfa i velike šanse za polufinale, Hrvatska je došla odličnom igrom u obrani u prvom dijelu, a Slovenija je slomljena tek u zadnjih pet minuta. Veliki udarac je Hrvatsku jest ozljeda zadnje lože Zvonimira Srne.

I Hrvatska i Slovenija su u susret ušli motivirano nakon što su ranije u utorak Švicarci neočekivano remizirali s Islandom.

Hrvatska je odmah na početku imala jasnu postavku igre u obrani, Dagur je vratio na gol Mateja Mandića, koji je zadnje dvije utakmice proveo na tribini, a obrana se brzo i disciplinirano vraćala i nije dopuštala najjače slovensko oružje, kontru i polukontru, te brzi centar.

Zato je Hrvatska povela s 5-1, a Slovenija svoj prvi gol iz igre postigla u 11. minuti jer u prvim minutama nisu nalazili načina kako probiti šutem odličnu hrvatsku obranu. Hrvatska ponajprije obranom drži stalnu prednost od dva do četiri gola, a napad, koji uistinu nije ubitačan kao dosad, ipak drži odlični David Mandić s tri gola.

Hrvatska na odmor odlazi s obećavajućih tri gola razlike (14-11).

U 37. minuti se u pokušaju skok-šuta teže ozlijedio Zvonimir Srna, koji je odmah otišao u svlačionicu, uslijedio je loš period Hrvatske i pet minuta bez postignuta pogotka, a Slovenci poravnavaju na 18-18 u 41. minuti.

S dva gola Tina Lučina i mini-serijom 3-0 Hrvatska vodi s 22-19, a u 48. minuti je izravan crveni karton zbog starta nad Martinovićem zaradio Staš Jovičić.

U 52. minuti golom Lučina vodimo s 23-21, Novak iz sedmerca smanjuje na 23-22, a Luka Klarica tada postiže gol za 24-22 i isprovocira isključenje Henigmana. Nakon što Domen Makuc postiže gol, uzvraća Mandić, a Novak još jednom pogađa iz sedmerca za 25-24 i zadnjih pet minuta.

Filip Glavaš s krila pogađa za novih dva razlike, a Dominik Kuzmanović skida udarac Boutu Mačkovščeku, potom i Tilenu Kodrinu s krila, a Lučin postiže važan gol za 27-24, čime je i prelomljena utakmica.

Lučin je postigao 7 golova, Mandić šest, a Martinović i Glavaš su imali po tri gola, dok je Matej Mandić imao šest obrana, a Kuzmanović četiri, od čega tri u zadnjih pet minuta.

Slovence su predvodili Domen Makuc i Domen Novak s po šest golova.

Hrvatski rukometaši su nakon utakmice proslavili pobjedu u zagrljajima i poljupcima svojih najmilijih.