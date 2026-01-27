Sigurdsson: 'Navijači su nam danas bili jako bitni, ali moramo naći rješenje kako ćemo bez Srne'

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u predzadnjoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva.

Pala je i Slovenija 29:25, a izabranici Dagura Sigurdssona su napravili veliki korak prema polufinalu. Sjani su bili Matej i David Mandić.

Davd Mandić:

"Jako dobra utakmica naša. Svi smo zalsužni za ovu pobjedu i čestitke svim igračima."

Važno je prezivati se Mandić?

"Haha, tako ispada, ali šalu na stranu, sutra je finale. Što prije zaboraviti ovu utakmicu i što bolje se pripremiti za još jedno naše finale."

"Teško je što igramo odmah sutra, ali kako nama tako i njima. Sutra je finale, moramo odigrati još jednu dobru utakmicu kao i danas, a onda ne bi trebalo biti problema."

Švicarska remi?

"Sigurno su nam pomogili da nam podignu samopouzdanje da pobijedimo Sloveniju."

Istaknuo je David jednu stvar.

"Dižemo se iz utakmice u utakmicu, to je jako važno i to je bio naš plan. Ponavljam, sutra je finale."

Srna?

"Zapravo još ne znam ništa, ali nadam se da nije ništa strašno."

Dagur Sigurdsson:

"Jako sam sretan kako smo odigrali i jako sam sretan s potporom koju smo imali od navijača. Danas su naši navijači bili jako bitni, krucijalni. Igrači su bili umorni i falilo je koncentracije. Vidjelo se to na obje strane."

"Imamo manje od 22 sata do Mađarske i moramo vidjeti u kakvom su stanju igrači. Ostali smo bez Srne i moramo naći rješenje za to."

POGLEDAJTE VIDEO: Mandić protiv Slovenaca može sve: Pogledajte kako je zabio gol