Požar progutao peterokatnicu: 'Vjerujemo da su svi preminuli bili mladi ljudi'

Pet je osoba poginulo, a četiri su zadobile lakše ozljede u požaru u stambenoj zgradi Kataloniji na sjeveroistoku Španjolske, priopćili su regionalni vatrogasci u ponedjeljak navečer.

Vlasti vjeruju da su svi preminuli bili mladi ljudi, od čega neki možda i maloljetnici, prenosi španjolska novinska agencija EFE, pozivajući se na izvore iz vatrogasne službe.

Požar je izbio u ostavi peterokatnice u Manlleuu, gradu s 21 tisuća stanovnika sjeverno od Barcelone, rekli su vatrogasci u priopćenju.

Nepoznat uzrok

Iz još uvijek nepoznatih razloga, žrtve nisu mogle pobjeći iz ostave, dodali su. Mossos d'Esquadra, katalonska policija, otvorila je istragu o uzroku požara.

Identifikacija žrtava bit će dovršena tijekom utorka ujutro, budući da su neka od tijela bila karbonizirana.

POGLEDAJTE VIDEO: Velika tragedija kod Osijeka, u požaru poginula žena: 'Plamen je išao do četiri metra u visinu'