Hrvatska igra ključnu utakmicu na rukometnom Euru protiv atipične reprezentacije

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra 3. kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva u švedskom Malmöu protiv Slovenije, reprezentacije koja je ugodno iznenadila na turniru i koji igra brz i moderan rukomet. Hrvatska mora pobijediti Sloveniju ako misli u polufinale, ali kao što je već puno puta rečeno, ne ovisimo samo o sebi. Slovenija, kao što je Urh Kastelic kazao u razgovoru za Net.hr, "Slovenija igra atipičan rukomet...

'Nemamo nekog velikog igrača 1 na 1 osim Mačkovšeka. Hrvatska jaka ekipa kao uvijek. Nije ih poremetio poraz od Švedske, vratili su se odmah protiv Islanda i tu pokazali da su kvalitetnija ekipa. Čeka nas zanimljiva utakmica i mislim da će presuditi tko ima boljeg golmana jer su ekipe slične".

3. kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva 0 Slovenija : 0 Hrvatska

U utakmici koja počinje u 15.30 Švicarska - Island navijamo za Švicarsku jer je Island zakomplicirao situaciju u grupi II main rounda pobjedom nad Švedskom prije dva dana.

Marin Šego, bivši hrvatski reprezentatvni rukometni golman, za portal Net.hr najavio je utakmicu Slovenija - Hrvatska. Jedan od ključnih faktora u svakom sportskom derbiju je međusobno poznavanje protivnika, a Šego ističe kako na tom polju neće biti nikakvih iznenađenja. Prema njegovim riječima, radi se o dvjema reprezentacijama koje se poznaju do najsitnijih detalja, što eliminira mogućnost taktičkih iznenađenja.

'Dobro se poznajemo'

"Oba tima se jako dobro poznaju. Igrači su već par puta zajedno igrali u ovakvim sastavima", naglasio je Šego, dodavši kako je riječ o potpunom uzajamnom poznavanju. "Znamo mi njih, znaju oni nas."

Ova duboka upućenost u vrline i mane protivnika znači da će pobjednika odlučivati trenutačna inspiracija i, ono što Šego posebno ističe, čista kvaliteta.

Pobjeda koja se ne temelji na snazi, već na kvaliteti

Ono što je najviše iznenadilo u Šeginoj analizi jest njegova najava da ne očekuje klasičnu, tvrdu i neizvjesnu utakmicu kakve su često karakterizirale dvoboje Hrvatske i Slovenije. Umjesto borbe do posljednjeg atoma snage, on pobjedu Hrvatske vidi kao logičnu posljedicu veće igračke kvalitete.

"Mislim da neće biti prava muška utakmica u kojoj će odlučiti nijanse", izjavio je Šego, odstupajući od uobičajene retorike o teškim regionalnim derbijima. Svoju prognozu zaključio je vrlo direktnom i samouvjerenom porukom, ne ostavljajući prostora za sumnju u ishod. "Svakako očekujem da ćemo pobijediti, da smo kvalitetniji i bolji", poručio je bivši vratar hrvatske rukometne reprezentacije.

Branko Tamše: '

Njegove riječi sugeriraju da bi Hrvatska svoju nadmoć trebala nametnuti kroz igru i talent, a ne kroz bitku u rovu. Ostaje za vidjeti hoće li se njegova optimistična i hrabra prognoza ostvariti na terenu, no jedno je sigurno: samopouzdanja u hrvatskim redovima ne nedostaje.

Poznati slovenski rukometni trener Branko Tamše u podcastu Maksanov korner Net.hr-a detaljno je analizirao snage i slabosti obje reprezentacije. Susjedski derbi u Malmöu nosi ogroman ulog, a Tamše ističe kako će pobjednika odlučivati nijanse, taktička nadmudrivanja izbornika i, prije svega, mirnoća u ključnim trenucima.

Dvije rastuće momčadi na vrhuncu forme

Obje reprezentacije, prema Tamšeovim riječima, rastu iz utakmice u utakmicu i prikazuju sve kvalitetniji rukomet. Slovenija, iako oslabljena neigranjem osam ili devet standardnih reprezentativaca, pokazala je zavidnu kvalitetu i mladost, dok je Hrvatska pobjedama protiv Islanda i Švicarske stekla prijeko potrebno samopouzdanje.

"I jedni i drugi rastu. Reprezentacija Slovenije i reprezentacija Hrvatske rastu iz utakmice u utakmicu. Stvarno ih je lijepo gledati", naglasio je Tamše, dodajući kako je slovenska momčad posebno impresionirala u drugom poluvremenu protiv Mađarske, kada su pokazali karakter i mentalnu snagu. S druge strane, Hrvatska pod vodstvom izbornika Dagura Sigurðssona igra "sve ljepši, bolji i kvalitetniji rukomet. Hrvatska može složiti jaku obranu i to bi im trebao biti nekakav forte protiv Slovenije. Igra malo jaču obranu i ima sigurno bolji šut izvana, sa devet metara", ističe Tamše. Upravo će sudar ta dva stila, slovenske brzine i hrvatske snage, odrediti tko će nametnuti svoj ritam.

