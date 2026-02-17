Razbijen narko-lanac u Slavoniji: USKOK podignuo optužnicu protiv devet mladića

Nakon opsežne istrage, USKOK je pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv devetorice hrvatskih državljana koje se tereti za organizirani kriminal i preprodaju kokaina, konoplje i hašiša na području cijele Hrvatske.

Istražitelji USKOK-a dovršili su istragu nad skupinom mladića (2002., 2000., 2002, 2005., 1999., 2002., 2006., 1997., 2005.), koji su stvorili hijerarhijski ustrojenu mrežu za distribuciju narkotika.

Skupinu su predvodili prvookrivljeni i drugookrivljeni, koji su u razdoblju od ožujka 2024. do lipnja 2025. godine koordinirali nabavu i prodaju droge u više hrvatskih gradova, uključujući Slavonski Brod, Županju, Zagreb, Novu Gradišku i Viškovce.

Nabava droge za vlastite potrebe i prodaju

"Prvookrivljeni (2002.) je sa zasad nepoznatim osobama iz Zagreba kontinuirano dogovarao nabavu većih količina droge konoplje i hašiša, dok je drugookrivljeni (2000.) dogovarao nabavu većih količina kokaina i droge konoplje za prvookrivljenog i za sebe. Sukladno navedenim dogovorima je prvookrivljeni za prijevoz droge u Slavonski Brod angažirao muškarca (1999.), dok je mladić (2000.) sam dovozio drogu na područje Županje i Slavonskog Broda ili je za to angažirao zasad nepoznate osobe", stoji u priopćenju USKOK-a.

Nakon što bi droga stigla na odredište, u igru su ulazili ostali članovi udruženja. Njihov zadatak bio je preuzimanje, prepakiravanje i skrivanje robe.

Ulična prodaja

Istragom je utvrđeno da je prvookrivljeni preuzeo najmanje 12,5 kilograma konoplje te oko 285 grama hašiša. Istovremeno, drugookrivljeni je raspolagao s najmanje 11 kilograma konoplje i najmanje 100 grama kokaina.

Za daljnju uličnu prodaju na području Slavonskog Broda i Viškovaca bili su zaduženi okrivljenici od trećeg do šestog mjesta, dok su mrežu u Županji i okolici operativno pokrivali sedmookrivljeni, osmookrivljeni i devetookrivljeni.

Zarada veća od 100.000 eura

Ovaj organizirani narko-biznis bio je iznimno profitabilan. USKOK tereti devetorku da su prodajom droge pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 113.606,50 eura.

Dio novca članovi su zadržavali za sebe kao "plaću" za obavljeni posao, dok su ostatak predavali vođama skupine. Iznos su, sukladno ulogama u zločinačkom udruženju, međusobno podijelili.

Devetorka se sada suočava s teškim optužbama za zločinačko udruženje te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.