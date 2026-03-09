FREEMAIL
IZDRŽLJIVOST I BRZINA

Verstappenu se ispunila želja: Nastupat će u poznatoj utrci, i to u Mercedesu

Verstappenu se ispunila želja: Nastupat će u poznatoj utrci, i to u Mercedesu
Foto: JUN QIAN/Shutterstock Editorial/Profimedia

Natjecat će se u partnerstvu s Mercedes-AMG-om i Red Bullom

9.3.2026.
18:51
Sportski.net
JUN QIAN/Shutterstock Editorial/Profimedia
Max Verstappen ostvarit će još jedan od svojih snova. U svibnju ove godine natjecat će se na Nürburgring 24 sata. Jednoj od najpoznatijih auto-moto utrka izdržljivosti.

Zanimljivo, Max će voziti Mercedes za svoj tim Verstappen Racing s kolegama Danijem Juncadellom, Julesom Gounonom i Lucasom Auerom. Natjecat će se u partnerstvu s Mercedes-AMG-om i Red Bullom, a otkrivena je i upečatljiva Red Bullova uniforma. 

 

 

"Nema staze poput ove. 24-satni Nürburgring je utrka koja je već dugo na mom popisu želja, tako da sam stvarno uzbuđen što to sada možemo ostvariti", rekao je Max. 

Prije same utrke Verstappen će imati priliku upoznati stazu kroz dodatnu pripremu, jer će 21. ožujka nastupiti na četverosatnoj utrci na legendarnoj stazi Nürburgring Nordschleife, poznatoj po svojoj dužini, tehničkoj zahtjevnosti i brojnim zavojima.

Verstappen je završio šesti u prvoj utrci nove sezone Formule 1 u Australiji, a već ovoga vikenda gledat ćemo ga i u drugoj utrci u Šangaju.

POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo reakcije navijača i stručnjaka nakon utrke Formule 1 u Melbourneu

