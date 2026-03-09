Verstappenu se ispunila želja: Nastupat će u poznatoj utrci, i to u Mercedesu
Natjecat će se u partnerstvu s Mercedes-AMG-om i Red Bullom
Max Verstappen ostvarit će još jedan od svojih snova. U svibnju ove godine natjecat će se na Nürburgring 24 sata. Jednoj od najpoznatijih auto-moto utrka izdržljivosti.
Zanimljivo, Max će voziti Mercedes za svoj tim Verstappen Racing s kolegama Danijem Juncadellom, Julesom Gounonom i Lucasom Auerom. Natjecat će se u partnerstvu s Mercedes-AMG-om i Red Bullom, a otkrivena je i upečatljiva Red Bullova uniforma.
Motorsport’s worst kept secret is finally OFFICIAL!!! Max joins two former #IGTC champions - Jules and Dani - plus DTM runner-up Lucas for his #24hNBR debut.— Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) March 9, 2026
Winward will run the Merc on behalf of Verstappen Racing, starting at NLS2. pic.twitter.com/68wfn2ymkR
"Nema staze poput ove. 24-satni Nürburgring je utrka koja je već dugo na mom popisu želja, tako da sam stvarno uzbuđen što to sada možemo ostvariti", rekao je Max.
Prije same utrke Verstappen će imati priliku upoznati stazu kroz dodatnu pripremu, jer će 21. ožujka nastupiti na četverosatnoj utrci na legendarnoj stazi Nürburgring Nordschleife, poznatoj po svojoj dužini, tehničkoj zahtjevnosti i brojnim zavojima.
Verstappen je završio šesti u prvoj utrci nove sezone Formule 1 u Australiji, a već ovoga vikenda gledat ćemo ga i u drugoj utrci u Šangaju.
POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo reakcije navijača i stručnjaka nakon utrke Formule 1 u Melbourneu