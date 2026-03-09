FREEMAIL
'OBOŽAVAM FORMULU 1' /

Ušla je u naš studio i oduševila Hrvatsku: 'Slaba sam na Hamiltona i Ferrari'

Specijal Net.hr-a Ako ste propustili donosi presjek najvažnijih ekskluzivnih tekstova koje je Net.hr objavio prošloga tjedna

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
9.3.2026.
7:44
Igor Kralj i Ivan Ivanović/PIXSEL,, Profimedia i Goran Horvatinec (RTL Digital)
Prošli tjedan bio je izuzetno uzbudljiv na sportskom planu, pa tako i u sportskoj rubrici portala Net.hr. Ako ste propustili najzanimljivije sportske priče prošlog tjedna, na pravom ste mjestu. U našim ekskluzivnim tekstovima donosili smo analize, intervjue i priče koje su obilježile domaću i svjetsku sportsku scenu. Od velikih utakmica poput Hajduka i Dinama na Poljudu (pobjeda Plavih 1-3) i važnih pobjeda do Formule 1 i tema koje otkrivaju ono što se događa iza kulisa sporta.

U ovom izdanju rubrike “Ako ste propustili” donosimo presjek najčitanijih i najzanimljivijih ekskluzivnih sportskih tekstova Net.hr-a iz proteklog tjedna. Ako vam je nešto promaknulo, sada je prilika da nadoknadite propušteno i ponovno prođete kroz priče o kojima se pričalo.

Maj Gašparac

Maj Gašparac imao je tekstove s kojima je pogodio u sridu. Poput nogometaša koji zabije gol s udarcem s 20 metara, tako je naš Maj pogodio svojim tekstovima.

Roko Silov

Dominik Franculić

Vehmir Džakmić

Vehmir Džakmić donio nam je pet stvari koje smo naučili nakon FNC 28 spektakla u Slavonskom Brodu.

Tomislav Bušić pričao mu je u Svijetu Bijelih o Hajduku i Dinamu i otkrio kako Bijeli mogu svladati Plave. 

Ilija Lončarević je Vehmiru u Svijetu Plavih kazao kako je Dinamo bolji od Hajduka, ali kako Hajduk ima šansu u derbiju. 

Vladimir Balić je u Svijetu Bijelih naveo kako je Gonzalo Garcia tvrdoglav trener i kako mora pronaći mjesto u momčadi za Marka Livaju, po Vladimiru najboljeg igrača SHNL-a.

Tonko Medvedec

Tonko Medvedec donio je tekstualni LIVE Velike nagrade Australije, prve utrke nove sezone u Formuli 1, a Tonko je majstor za Formulu 1.

Silvijo Maksan

Autorih ovih redaka prošli tjedan je započeo velikim intervjuom s Kristijanom Kahlinom, ponajboljim golmanom američke profesionalne nogometne lige MLS-a koji brani za Charlotte.

Imao je i Nikolu Jurčevića u Svijetu Plavih uoči derbija Hajduka i Dinama.

Donio je i razgovor s Predragom Šarićem oko sina Darija Šarića u kojem je otkrio gdje Dario želi igrati u nastavku karijere. 

Josip Tadić, bivši nogometaš Dinama, pričao je o Georgu Kochu, bivšem golmanu Dinama koji je ostavio trag u Dinamu i među navijačima nakon samo jedne odigrane sezone u zagrebačkom klubu, a koji je preminuo prošlog tjedna nakon duge i teške bolesti. 

Paola Markek, kratorica sadržaja Formule 1, gostovala je u Maksanovom korneru uoči nove sezone Formule 1. 

Donio je tekst kroz priču sa spomenutom Paolom Markek o tome kako ovogodišnja Velika nagrada Australije ima ženski touch. 

Donio je lajvove tri treninga uoči Velike nagrade Australije i kvalifikacije

Franko Andrijašević bio je gost u podcastu Net.hr-a Maksanov korner. 

Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović komentirali su u LIVE formatu Veliku nagradu Australije. To je po prvi put u takvom formatu viđeno na hrvatskom medijskoj sceni. 

Poslije mu je isti veličanstveni trojac Formule 1 otkrio istinu o Velikoj nagradi Australije u stručnom komentaru.

Nakon toga, donio je najavu za derbi Hajduk - Dinamo kroz gostovanje Franka Andrijaševića u Maksanovom korneru. 

POGLEDAJTE VIDEO: Franko Andrijašević u Maksanovom korneru otkriva: 'Osijeku sam se zahvalio na interesu, a Rijeka mi je nudila funkciju'

