Ušla je u naš studio i oduševila Hrvatsku: 'Slaba sam na Hamiltona i Ferrari'
Specijal Net.hr-a Ako ste propustili donosi presjek najvažnijih ekskluzivnih tekstova koje je Net.hr objavio prošloga tjedna
Prošli tjedan bio je izuzetno uzbudljiv na sportskom planu, pa tako i u sportskoj rubrici portala Net.hr. Ako ste propustili najzanimljivije sportske priče prošlog tjedna, na pravom ste mjestu. U našim ekskluzivnim tekstovima donosili smo analize, intervjue i priče koje su obilježile domaću i svjetsku sportsku scenu. Od velikih utakmica poput Hajduka i Dinama na Poljudu (pobjeda Plavih 1-3) i važnih pobjeda do Formule 1 i tema koje otkrivaju ono što se događa iza kulisa sporta.
U ovom izdanju rubrike “Ako ste propustili” donosimo presjek najčitanijih i najzanimljivijih ekskluzivnih sportskih tekstova Net.hr-a iz proteklog tjedna. Ako vam je nešto promaknulo, sada je prilika da nadoknadite propušteno i ponovno prođete kroz priče o kojima se pričalo.
Maj Gašparac
Maj Gašparac imao je tekstove s kojima je pogodio u sridu. Poput nogometaša koji zabije gol s udarcem s 20 metara, tako je naš Maj pogodio svojim tekstovima.
- Zoran Vulić, legendarni bivši nogometaš i trener Hajduka, gostujući u Svijetu Bijelih portala Net.hr, najavio je vječni derbi Hajduka i Dinama na Poljudu.
- Maj Gašparac pričao je i sa Igorom Musom, bivšim igračem Hajduka koji je isto bio gost Svijeta Bijelih uoči derbija Hajduka i Dinama na Poljudu.
- Secirao je Maj svojim britkim "perom" bolni poraz Hajduka na Rujevici od Rijeke u osmini finala Kupa Hrvatske. Završnicu iz tog dvoboja prozvali su na društvenim mrežama, a to je isto mišljenje dijela javnosti, najuzbuidljivijom završnicom ikad u Kupu Hrvatske.
- Donio je tekst u kojem je pogodio što će presuditi u derbiju Hajduka i Dinama.
Roko Silov
- Naš vrijedi Roko Silov razgovarao je s bivšim igračem Dinama Luisom Ibáñezom koji mu je u Svijetu Plavih kazao kako Dinamo ima nešto što nema nitko u svijetu.
- Ivan Peović, veliki zaljubljenik u Formulu 1 i stručnjak za taj uzbudljiv sport, dao mu je intervju u kojem mu je najavio Veliku nagradu Australije, s kojom je u nedjelju započela nova sezona Formule 1 na RTL-u i Voyo.
- Igor Pamić je Roku u Svijetu Plavih kazao kako je Hajduk veliki klub i kako si neke stvari ne mogu dopustiti, aludirajući na to kako Hajduk mora napraviti iskorak, a ne uoči velikog derbija s Dinamom razmišljati o porazu od Rijeke u Kupu, odnosno ispadanju.
- Roko je razgovarao s Jurajom Fabijanićem, predstavnikom Dinama u ZNS-u.
- Vahid Halilhodžić dao mu je intervju za Svijet Plavih oko derbija Hajduka i Dinama.
- Tjedan je završio intervjuom s Brankom Ivankovićem koji je mu je dao stručni komentar na derbi Hajduka i Dinama.
Dominik Franculić
- Dominik Franculić razgovarao s Markom Špoljarom, stručnjakom na području Formule 1, uoči nov sezone.
- Razgovarao je Dominik sa Zdravkom Zovkom, proslavljenim rukometnim trenerom, uoči utakmice ženskih rukometnij reprezentacija Hrvatske i Francuske u Bjelovaru.
- Vjeran Simunić je Dominiku bio gost u Svijetu Bijelih uoči derbija Hajduka i Dinama.
- Vjeran Simunić dao mu je izjavu godine u intervjuu uoči utakmica Kupa u kojem je o igračima Kurilovca kazao: "Kup je vrag. Iskusni su to igrači, iako bauštelci". Plakanje...
- Nije na izjavi i Kupu stao. Vjeran Simunić otkrio je i detalje iz svoje karijere.
- Paola Markek, kratorica sadržaja Formule 1, pričala je Dominiku koji vozač ju je najviše iznenadio na prva dva treninga i zašto predviđa kaos u novoj sezoni Formule 1.
Vehmir Džakmić
Vehmir Džakmić donio nam je pet stvari koje smo naučili nakon FNC 28 spektakla u Slavonskom Brodu.
Tomislav Bušić pričao mu je u Svijetu Bijelih o Hajduku i Dinamu i otkrio kako Bijeli mogu svladati Plave.
Ilija Lončarević je Vehmiru u Svijetu Plavih kazao kako je Dinamo bolji od Hajduka, ali kako Hajduk ima šansu u derbiju.
Vladimir Balić je u Svijetu Bijelih naveo kako je Gonzalo Garcia tvrdoglav trener i kako mora pronaći mjesto u momčadi za Marka Livaju, po Vladimiru najboljeg igrača SHNL-a.
Tonko Medvedec
Tonko Medvedec donio je tekstualni LIVE Velike nagrade Australije, prve utrke nove sezone u Formuli 1, a Tonko je majstor za Formulu 1.
Silvijo Maksan
Autorih ovih redaka prošli tjedan je započeo velikim intervjuom s Kristijanom Kahlinom, ponajboljim golmanom američke profesionalne nogometne lige MLS-a koji brani za Charlotte.
Imao je i Nikolu Jurčevića u Svijetu Plavih uoči derbija Hajduka i Dinama.
Donio je i razgovor s Predragom Šarićem oko sina Darija Šarića u kojem je otkrio gdje Dario želi igrati u nastavku karijere.
Josip Tadić, bivši nogometaš Dinama, pričao je o Georgu Kochu, bivšem golmanu Dinama koji je ostavio trag u Dinamu i među navijačima nakon samo jedne odigrane sezone u zagrebačkom klubu, a koji je preminuo prošlog tjedna nakon duge i teške bolesti.
Paola Markek, kratorica sadržaja Formule 1, gostovala je u Maksanovom korneru uoči nove sezone Formule 1.
Donio je tekst kroz priču sa spomenutom Paolom Markek o tome kako ovogodišnja Velika nagrada Australije ima ženski touch.
Donio je lajvove tri treninga uoči Velike nagrade Australije i kvalifikacije.
Franko Andrijašević bio je gost u podcastu Net.hr-a Maksanov korner.
Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović komentirali su u LIVE formatu Veliku nagradu Australije. To je po prvi put u takvom formatu viđeno na hrvatskom medijskoj sceni.
Poslije mu je isti veličanstveni trojac Formule 1 otkrio istinu o Velikoj nagradi Australije u stručnom komentaru.
Nakon toga, donio je najavu za derbi Hajduk - Dinamo kroz gostovanje Franka Andrijaševića u Maksanovom korneru.
POGLEDAJTE VIDEO: Franko Andrijašević u Maksanovom korneru otkriva: 'Osijeku sam se zahvalio na interesu, a Rijeka mi je nudila funkciju'