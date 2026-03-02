Legenda Hajduka: 'Znate kakav smo mi mentalitet, a boli me ovo što su napravili...'

Sljedeće nedjelje, 8. ožujka, u 25. kolu SHNL-a u Splitu će Hajduk i Dinamo odigrati najveći hrvatski derbi. Bijelu u taj dvoboj ulaze nakon remija s Varaždinom (1:1) kao drugoplasirana momčad lige, sa sedam bodova manje od prvoplasiranog Dinama i ishod utakmice u Splitu jako će utjecati na nastavak prvenstva. O ovom derbiju smo razgovarali sa Zoranom Vulićem, bivšim igračem i trenerom Hajduka te apsolutnom legendom kluba s Poljuda.

Prije derbija s Dinamom, Hajduk očekuje još jedan derbi, u srijedu protiv Rijeke u Kupu, a obaveze u tom natjecanju ima i Dinamo, koji igra protiv puno slabijeg protivnika, četvrtoligaša Kurilovca.

"Mislim da kiks u prošlom kolu protiv Varaždina koji je Hajduk napravio, nije to kiks, svaki pozitivan rezultat je dobar, ali kiks u odnosu na Dinamo, je napravio Dinamu medvjeđu uslugu jer sad mogu puno lakše doći na Poljud nego na onu razliku koja je bila od pet bodova. Da je bilo tako i da dobiješ, dolaziš na dva boda. Odmah bi bio pritisak na Dinamo, a ovako Dinamo dolazi ovaj opušteniji. Iako, svaka utakmica donosi napetosti, ali pod time da Dinamo dolazi opušteniji, mislim u boljoj atmosferi nego da Hajduk nije kiksao", istaknuo je Vulić na početku i dodao:

"Za Hajduk u ovom trenutku je vrlo bitna utakmica u Rijeci i kako će ona proći za cijelu tu situaciju oko ambijenta oko i oko svega. Mislim da je vrlo bitno da Hajduk u Rijeci napravi sve da prođe u Kupu i onda će biti puno lakše odigrati utakmicu protiv Dinama. Ako bude negativan rezultat u Rijeci, znate kakav smo mi mentalitet. Jednostavno Hajduk mora u ovom trenutku misliti više o Rijeci nego o Dinamu."

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Iza Hajduka je turbulentno razdoblje, odlazak iz kluba je dogovorio dosadašnji sportski direktor Goran Vučević i znaju se čuti priče da je na Poljudu zavladao kaos. Vulić se s tim ne slaže, ali ističe jednu važnu stvar:

"Mislim da nema kaosa. Vučević je još u klubu, ali atmosfera nije dobra zbog kluba. slike kluba. Mislim da bi se to trebalo raditi u većoj tišini, u drugačijem tajmingu, a ne u prijelaznom roku kad je sportski direktor vrlo važan. Jednostavno mislim da nikakav kaos ne postoji, nego se to jednostavno se dogodilo. Žao mi je što su tri veterana Hajduka su s jednim metkom maknuli. Otišao je i gospodin Krstičević i Lalić. Mene to boli. Ljude koji vole Hajduka, koji neupitno vole Hajduka, mičeš ih u jednom tajmingom koji nije dobar za klub..."

Utakmice Hajduka i Dinama u Kupu tijekom tjedna i rezultati u njima imat će veliki utjecaj na derbi, u to definitivno nema sumnje.

"Hajduku i Rijeci ova utakmica je bitnija nego sljedeća u prvenstvu. Mislim da i Hajduk i Rijeka gledaju na Kup kao jedan lakši ulazak u Europu, pogotovo Rijeka koja je sad tu još nestabilna. Bit će to vrlo teška utakmica za obje momčadi. Dinamo ima jednog Kurilovca, ali iako u Kupu uvijek iznenađenja postoje, mislim da ovaj put neće toga biti. Hajduk ima teži zadatak. Ali gledajte, ako vi ne možete odigrati utakmicu nedjelja - srijeda - nedjelja, u jednom dobrom ritmu, što bi rekla Rijeka koja je igrala prije utakmice s Lokomotivom vrlo važnu europsku utakmicu? U nogometu nema alibija, alibi ne smije postojati. Svaka utakmica je bitna. Svaka utakmica daješ svoj maksimum i to bi tako trebalo naučiti naše igrače, a ne gledati je li slabiji ili bolji protivnik pa daš manje ili više. Jednostavno, Hajduk se mora sad fokusirati i koncentrirati samo na Rijeku, ne razmišljati o Dinamu i mora učiniti sve da u Kupu pokuša ići dalje i onda će utakmica protiv Dinama i atmosfera na Poljudu biti puno bolja, puno jača nego da nego ako ispadneš od Rieke", poručio je Vulić

A što se tiče derbija, Vulić je istaknuo što Hajduk mora napraviti ako želi do pobjede nad najvećim rivalom.

"Za Dinamo se zna gdje je jak, on je jak u sredini. Ima Mišića, Zajca i Stojkovića i to je srce Dinama i najveća snaga. Ako tu uspostavite dominaciju, onda možete parirati. Dinamo, također, ima prvog strijelca lige Belju i jak je prema naprijed. To su opasnosti za Hajduka, koji mora biti koncentriran na svoju igru. Ne može se dogoditi da imate osam - deset kornera kao protiv Varaždina, a da ni jedan put ne uputite iz tih kornera udarac prema golu. Tu dominaciju Hajduk treba početi iskorištavati. Hajduk mora biti odlučniji u završnici i ako to digne na viši nivo, onda će to biti to", zaključio je.

