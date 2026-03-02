Pet stvari koje smo naučili nakon FNC 28 spektakla u Slavonskom Brodu

Borilački spektakl Fight Nation Championshipa vratio se u Slavoniju nakon četiri godine i ispunio sva očekivanja. Rasprodana dvorana Vijuš u Slavonskom Brodu bila je savršena pozornica za jedanaest vrhunskih borbi, a vatrena slavonska publika stvorila je atmosferu koje se ne bi posramile ni najveće svjetske arene. Večer je donijela nove pobjede, impresivne nokaute i nekoliko jasnih poruka. Nakon što su se slegli dojmovi, ostalo je pet ključnih zaključaka o borcima i budućnosti FNC-a.

Bojkovićev povratak na pobjedničke staze otvara put osveti

Glavna borba večeri donijela je ono što su svi čekali, povratak Marka Bojkovića. Nakon dva bolna poraza, "The Skull Crusher" je ušao u kavez s ogromnim pritiskom, no protiv Ukrajinca Ivana Vulchina pokazao je zašto ga smatraju jednim od najvećih regionalnih potencijala. Od prve sekunde nametnuo je svoj ritam, dominirao u svakom segmentu borbe i u drugoj rundi dva puta slao protivnika u nokdaun. Priča je završena tehničkim nokautom u trećoj rundi, no za Bojkovića je to bio tek početak. U emotivnom govoru nakon meča prozvao je svoje jedine krvnike, Miloša Janičića i Donovana Desmaea, jasno poručivši kako želi samo jedno, revanše kojima će dokazati da je bolji borac. Borba je proglašena najboljom te večeri, a oba su borca nagrađena bonusom od pet tisuća eura.

Tiriel Luka Abramović je borac svjetskog kalibra

U svom četvrtom profesionalnom nastupu, Tiriel Luka Abramović je ponovno oduševio. Iako je po prvi put u karijeri morao ući u drugu rundu, protiv iskusnog Argentinca Lucasa Alsine pokazao je nevjerojatnu zrelost i tehničku potkovanost. Njegova kontrola distance, precizne boksačke kombinacije i razorni "low kickovi" kojima je sustavno lomio otpor protivnika potvrdili su da je riječ o borcu koji pripada samom vrhu. Pobjedom tehničkim nokautom minutu prije kraja druge runde nastavio je svoj savršeni niz od četiri pobjede bez poraza. FNC je nedavno produžio ugovor s Abramovićem, a njegove izvedbe pokazuju da je to bio sjajan potez jer je riječ o talentu čiji se potencijal tek počinje nazirati.

Krajnje je vrijeme da se Andrej Kedveš okuša u MMA pravilima

Miljenik domaće publike, vrhunski kikboksač iz Đakova Andrej Kedveš, trebao je samo trideset i pet sekundi da brutalno nokautira Rumunja Emanuela Lupescua. Meč je održan po pravilima "ultimate kickboxinga", odnosno kikboksa s malim MMA rukavicama, što je Kedvešu savršeno odgovaralo. Njegova brzina, razorna snaga i preciznost udaraca podigli su dvoranu na noge. Iako je u svom primarnom sportu već dokazao da pripada eliti, nakon ovakve prilagodbe na MMA rukavice sve su glasniji pozivi da se okuša u punim MMA pravilima. Publika i stručnjaci žele vidjeti može li svoju udaračku dominaciju prenijeti i u segment borbe koji uključuje hrvanje i parter.

Skromni heroj iz sjene zaslužuje puno veću priliku

U sjeni glavnih zvijezda, jednu od najimpresivnijih predstava večeri pružio je Akhmed Kagirov. Čečen sa zagrebačkom adresom brutalno je nokautirao Brazilca Itala Santosa za samo četrdeset i dvije sekunde i zasluženo osvojio bonus od pet tisuća eura za najbolji nokaut. Iza njegove eksplozivnosti u kavezu krije se teška životna priča. Kako je otkrio čelnik FNC-a Dražen Forgač, Kagirov se bori za egzistenciju i rješavanje vize, a istovremeno je jedan od najvrjednijih članova American Top Teama, gdje nesebično pomaže svima u dvorani. Svojom skromnošću i radnom etikom zaslužio je poštovanje, a ovakvom izvedbom i puno veću priliku na nadolazećim priredbama.

Slavonija je dokazala da živi za borilački sport

Povratak FNC-a u Slavoniju pokazao se kao pun pogodak. Ulaznice za dvoranu Vijuš rasprodane su u svega četiri dana, a atmosfera tijekom cijele večeri bila je naelektrizirana. Gromoglasna podrška domaćim borcima poput Kedveša i Abramovića potvrdila je da je ova regija gladna velikih borilačkih događaja. Uspjeh priredbe u Slavonskom Brodu poslao je jasnu poruku organizatorima – Slavonija zaslužuje postati redovita stanica na FNC-ovoj karti i ugostiti ovakav spektakl barem jednom godišnje.

