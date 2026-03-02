Ljepotice FNC-a u centru pažnje na spektaklu u Slavonskom Brodu: Mina i Anđela mamile uzdahe

FNC 28 u dvorani Dvorana Vijuš pretvorio je Slavonski Brod u središte regionalne MMA scene, a uz borbe koje su trajale satima, publika je ponovno uživala i u pojavi ring djevojaka organizacije Fight Nation Championship.

Posebnu pozornost privukle su Mina Jeremić i Anđela Kustudić, atraktivne predstavnice Beograda i Budve, koje su nedavno preuzele uloge od sestara Dagmar i Ree Plišić. Njihova pojava nije prošla nezapaženo – brzo su osvojile simpatije publike i postale nova prepoznatljiva lica organizacije.

Mina se, osim u sportskom okruženju, okušala i u glazbi. Snimila je pjesmu Kirke u suradnji s Limma, čime je pokazala da se jednako dobro snalazi i izvan ringa.

„Uzbuđena sam, prvi put radim ovako nešto. Nikad nisam bila pred tolikom publikom“, izjavila je Mina na FNC-ovu događaju u Beogradu u svibnju, gdje je imala svoj debi. Na Instagramu je prati više od 23 tisuće ljudi, a interes za njezin rad i angažmane nastavlja rasti. Anđela na Instagrmau broji preko 18 tisuća pratitelja.