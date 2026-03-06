Franko Andrijašević otkriva: 'Osijeku sam se zahvalio na interesu, a Rijeka mi je nudila funkciju'

Franko Andrijašević početkom ove godine, nakon pet godina igranja u Kini za Zhejiang Professional gdje je bio i kapetan, vratio se u Hrvatsku i prihvatio ponudu drugoligaša Orijenta. Sad s obitelji živi u Kostreni na Kvarneru i igra Prvu nogometnu ligu. Ekskluzivno za podcast Net.hr-a Maksanov korner Franko nam priča o povratku u Hrvatsku, o životu u Kini i igranju za Zhejiang.

'Na Kvarneru sam se uvijek dobro osjećao'

Po prvi put otkriva da je imao ponude iz SHNL-a od Osijeka i Gorice, kao i od Rijeke, ali ne igračku ponudu, nego za posao u klubu. Naravno, otkriva Franko i zašto nije završio na Opus Areni.

Franko Andrijašević najavljuje i prognozira veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu (nedjelja 15.00, Poljud), secira igre Dinama, ulazi u srž problema Hajduka, najavljuje Rijeka - Strasbourgh u osmini finala Konferencijske lige (Rujevica, 12. ožujka od 18.45) i priča o tajni riječkog uspjeha, o svojoj karijeri i mnoštvo toga.

Franko Andrijašević postao je najbolji nogometaš Hrvatske nogometne lige (HNL) u sezoni 2016./2017., kada je s Rijekom ispisao hrvatsku nogometnu povijest osvojenom titulom prvaka, s kojom je prekinuta dugogodišnja dominacija Dinama. Iako je Luka Modrić bio proglašen najboljim hrvatskim nogometašem te godine na globalnoj razini, Andrijašević je briljirao na domaćim terenima, osvojivši prestižne individualne nagrade.

"Vratili smo se iz Kine u Hrvatsku prije mjesec dana i sretan sam i ja i moja obitelj što smo tu. Na Kvarneru se dobro osjećam i uvijek sam se dobro osjećao, tako je želja bila da se vratim na Kvarner, ako ne dođe želja nega nogometna van Hrvatske. Tako je i bilo. Iskreno, nije mi trebalo dugo da se naviknem na hrvatsko vrijeme. Ovdje sam proveo dugi niz godina igrajući i živeći, tako da je ovo praktički moj dom i tu se, kako se kaže, čovjek osjeća najbolje. Vrlo vjerojatno da ćemo se životno skrasiti na Kvarneru. I moji su se priviknuli dosta dobro na Hrvatsku. Malo sam u početku bio skeptičan jer mi se obitelj naviknula na Kinu. Djeca su mi dvije i pol godine išli tamo u školu, stekli prijatelje. Sretni su i oni što su tu. Upisao sam ih i na nogomet, pogotovo Davida koji je dosta nogometni tip. Drago mi je zbog njega. Ima želju za nogometom, vidjet ćemo što će biti".

Franko je imao ponude iz SHNL-a ove zime...

'Osijek je bio najkonkretniji, a Rijeka nudila direktorsku poziciju'

Andrijašević je potvrdio kako povratak u Hrvatsku nije bio jedina opcija, no nakon što nije stigla zadovoljavajuća ponuda iz Kine, odlučio se s obitelji vratiti kući. Iako je na stolu imao nekoliko ponuda prvoligaša, izbor je pao na drugoligašku romantiku na Krimeji.

"Iskreno, imao sam ponude iz HNL-a, međutim razmišljao sam i kroz dogovor s obitelji odlučio sam da ako ću se već vratiti u Hrvatsku, onda neka to bude Rijeka. Jednostavno, drago mi je što je sve to tako ispalo. Prva opcija nije bila povratak u Hrvatsku nego Kina, jer sam se dobro u Kini osjećao. Međutim, nisam ni tamo dobio neku ponudu koja bi me zadovoljila i sve, te je na kraju ispalo kako je i trebalo ispasti", govori Franko Andrijašević.

Bi li nam mogao Franko otkriti koji klubovi iz SHNL-a su bili zainteresirani za njega?

"Osijek je, ajmo reći, bio najkonkretniji. U jednom trenutku spominjala se i Gorica", otkrio je Andrijašević.

Zašto Franko nije završio u Osijeku, što se dogodilo?

"Bilo je to mjesec dana prije nego sam završio u Orijentu. U tom momentu nisam htio odlučiti nego sam si rekao da ću odslušati sve ponude. Nisam osjetio da je Osijek ono što bih htio. Zahvalio sam se ljudima u klubu i sve. Znam da su imali veliku želju da me dovedu i sve, ali razmišljajući o svemu odlučio sam da nije to možda pravi korak za mene. I kažem opet, na kraju, drago mi je što je tako ispalo. Poželio sam Osijeku svu sreću i vjerujem, s obzirom i na kadar i na stadion, na sve uvjete koje imaju, da će ostati u prvoj ligi, ali jednostavno odlučio sam se za neki drugi put".

Posebno je zanimljiva bila situacija s Rijekom, klubom u kojem je osvojio povijesnu dvostruku krunu i bio najbolji igrač lige. Poziv s Rujevice je stigao, ali s drugačijom idejom.

"S Rijekom je bilo poziva, međutim, mislim da je to više bilo u nekom drugom smjeru. Znači, u slučaju ako se želim ostaviti nogometa, pa onda doći u klub na nekakvoj funkciji", objasnio je Franko, jasno dajući do znanja da kopačke još ne namjerava objesiti o klin.

"Imam još želju za igranje nogometa. Dok god osjećam da mogu i dok još gori vatra u meni, igrat ću nogomet."

'Dinamova pobjeda na Poljudu bi bila kraj prvenstva'

Kao čovjek koji je igrao za sva tri najveća hrvatska kluba, Andrijašević je idealan sugovornik za analizu vječnog derbija između Hajduka i Dinama. Smatra kako Dinamo u nedjeljni okršaj ulazi s ogromnom psihološkom i bodovnom prednošću, dodatno pojačanom Hajdukovim bolnim ispadanjem iz Kupa od Rijeke.

"Dinamo ima, po meni, dosta veliku prednost. Čak i ako izgube, pitanje je koliko će njih to puno uzdrmati jer su i dalje četiri boda ispred. Ispali su iz Europe i mogu se koncentrirati samo na domaće prvenstvo", analizira Andrijašević. Prognozirao je neriješen ishod, no uvjeren je da bi pobjeda Dinama riješila pitanje prvaka.

"S pobjedom bi otišli na deset bodova prednosti. Mislim da je to stvarno puno i da je to, možemo reći, i kraj prvenstva."

Hajdukov kronični problem: Nema strpljenja ni odgovornosti

Govoreći o Hajduku, klubu u kojem je ponikao, Andrijašević nudi dubinsku i oštru analizu problema koji se godinama ponavljaju na Poljudu. Po njemu, problem nije ni u sreći ni u pojedinim igračima, već je puno dublji i sistemske prirode.

"U Hajduku se po meni konstantno ponavljaju jedno te iste stvari. Mislim da je problem dublji, unutar kluba dosta stvari ne funkcionira. Svakih pola godine imamo nekakvu veliku promjenu, bio to sportski direktor ili šef omladinske škole", ističe Franko.

"Dođu novi ljudi s nekakvim planom, ali im se ne da vremena. To traje par mjeseci i ponovno se sve mijenja. Jednostavno, u Hajduku nema tog strpljenja."

Kao ključni problem detektirao je potpuni izostanak preuzimanja odgovornosti za loše poteze.

"Dosta puta slušate intervjue i nitko ne preuzima odgovornost. Nitko ne dođe i kaže: 'Ja sam taj koji je to napravio i stojim iza svoje odluke'. Stalno se prebacuje krivnja na drugoga i tako ne možeš uspjeti. To vide i laici koji nisu u nogometu."

Usporedio je situaciju s Rijekom, koja s daleko manjim budžetom godinama ostvaruje zapažene rezultate.

"Rijeka je s koliko manjim budžetom osvojila prvenstvo, kupove... Postoji nekakav plan i program, nema tu ludovanja kao u Hajduku."

Pogled na HNL zvijezde i karijeru bez žaljenja

Andrijašević je pohvalio i nekoliko istaknutih pojedinaca u ligi. Za Dinamovog napadača Diona Drenu Belju smatra da je najbolji u SHNL-u.

"Stvarno se pokazao kao odličan napadač. Po meni je on najbolji napadač naše lige i jako dobra investicija Dinama." Luku Stojkovića vidi kao "divljeg" i nepredvidivog igrača, što je pozitivno, ali ističe kako mora poraditi na problemu s crvenim kartonima.

Osvrnuvši se na vlastitu karijeru, koja ga je vodila neobičnim putem od Hajduka, preko Dinama do Rijeke i Kine, Andrijašević ističe kako ne žali ni za čim.

"Dječji san mi je bio igrati u Španjolskoj, što se nije ostvarilo. Ali s druge strane, postigao sam stvari o kojima nisam mogao ni sanjati, poput toga da budem najbolji igrač HNL-a. To mi je bilo nedohvatljivo", rekao je.

"Kad se sve zbroji i oduzme, sretan sam i zadovoljan. Za ničim ne žalim jer je to bio moj put, nešto samo moje. Gdje god sam bio, davao sam sve od sebe. Bio sam svoj i ponosan sam na sve", zaključio je Andrijašević, koji sada svoju bogatu karijeru privodi kraju tamo gdje se osjeća kao kod kuće, na Kvarneru.

Čitav podcast s Frankom Andrijaševićem pogledajte u priloženom vide gore.