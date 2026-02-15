Povratnički debi Franka Andrijaševića toliko dobar da su ga došle gledati i nindža kornjače

Danas se na riječkom Sušaku igrala utakmica 18. kola Prve NL između Orijenta i Cibalije. Gosti su slavili rezultatom 2-3, ali prije i tijekom utakmice bilo je svačega.

Najprije je policija na autocesti spriječila sukob Cibalijinih Ultrasa s Torcidom, da bi potom na utakmici gledali žestoku bitku između dvije odlične ekipe. Orijent je prvi poveo u 41. minuti golom Iličića, da bi se Cibalia vratila početkom nastavka kada je precizan bio Brlek. Brzo se među strijelce upisao i Franko Andrijašević, da bi do kraja utakmice Pervan i Boban donijeli pobjedu gostima iz Vinkovaca.

A koliko je utakmica bila zanimljiva govori i činjenica da su je došli gledati i nindža kornjače sa svojim zakletim neprijateljem Shredderom. Video pogledajte ovdje.

