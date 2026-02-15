Talijanska lavica nije mogla zaustaviti suze! Brignone sa suparnicama slavila pobjedu sporta

Deset mjeseci nakon dvostrukog prijeloma tibije i fibule u lijevoj nozi, Talijanka Federica Brignone je na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo "doskijala" do svog drugog zlata.

Nakon slavlja u superveleslomu, 35-godišnji Talijanka je osvojila zlato i u veleslalomu. U 318 dana prošla je od očaja i tuge, do nevjerojatnog podviga.

Brignone se teško ozlijedila u travnju prošle godine na nacionalnom prvenstvu. Tom je prilikom zadobila dvostruki prijelom lijeve tibije i fibule.

"Ne znam kada ću se moći vratiti na skije, ni liječnici ne znaju," kazala je tada. Bilo je upitno hoće li se uporaviti do početka ZOI. Mjesec dana prije početka olimpijskih igara vratila se treninzima, a prije Cortine je odradila tek nastup u veleslalomu i superveleslalomu. Dobila je utrku s vremenom, ali je s mnogo upitnika stigla u Cortinu.

"Noga nije posve zacijelila, nisam 100%, mučim se svaki dan," kazala je neposredno uoči početka Igara. Međutim, nije klonula duhom, stisnula je zube i dojurila do dva zlata.

Koliko je ovo veliki podvig možda najbolje otkriva slika iz cilja veleslaloma kada su se "srebrne" Šveđanka Sara Hector i Norvežanka Theea Louise Stejernesund spustile na koljena i poklonile se sjajnoj Talijanki.

Nakon što se jedva vratila natjecanju, "Fede" je sada dvostruka olimpijska prvakinja, najstarija u povijesti svog sporta, i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.

"Bez riječi sam, ne mogu shvatiti što sam učinila," kazala je za Rai Sport.

"U prvoj vožnji bila sam mirna, gotovo previše mirna, i bojala sam se da neću biti agresivna. U drugoj vožnji razmišljala sam samo o skijanju i gurala sam što sam jače mogla. Na cilju sam čula samo vriske i nisam mogla ništa razumjeti. Razmišljala sam samo o svom skijanju," dodala je "Tigrica iz La Sallea".

Prije nje dva zlata za Italiju na jednim ZOI ostvarili su tek Alberto Tomba u Calgaryju 1988. (slalom i veleslalom), Manuela Di Centa u Lillehammeru 1994. (kros na 15 i 30 km), te Francesca Lollobrigida u Milanu (brzo klizanje 3.000, 5.000).

Oduševljenje nije mogao sakriti niti njezin brat Davide.

"Ovo je fantastičan trenutku i uživam u njemu, prekrasno je. Federica je bila potpuno usredotočena, unatoč boli koju osjeća, koja je nekih dana intenzivnija, a drugih manje primjetna. Zadivila je sve, uključujući i mene. Ovakav povratak deset mjeseci nakon ozljede je nevjerojatan. Nevjerojatno sam ponosan," kazao je.