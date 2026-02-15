'Prvi mačak' Velike Britanije slavi 15 godina 'na vlasti': Ispratio je šest premijera, a u jednom je bez premca

Mačak Larry, najpoznatija britanska mačka, u nedjelju obilježava 15 godina na dužnosti glavnog lovca na miševe u zemlji patrolirajući hodnicima moći oko Downing Streeta broj 10.

Evo četiri stvari koje trebate znati o ovom mačku koji je tijekom godina šarmom osvojio srca nekih od vodećih svjetskih političara.

Regrutiran za rješavanje problema glodavaca, Larry je stigao u službenu rezidenciju premijera 15. veljače 2011.

Udomljen je iz poznatog londonskog skloništa za životinje, Battersea Dogs and Cats Home, kada je, pretpostavlja se, imao oko četiri godine. David Cameron je u to vrijeme bio premijer.

Od tada, bijelo-tigrasti mačak, službeno predstavljen na internetskoj stranici Downing Streeta kao "glavni lovac miševa u Uredu kabineta", vladao je s najfotografiranijeg praga u zemlji.

U njegovoj službenoj biografiji na internetskoj stranici Downing Streeta, osim zadaće suzbijanja glodavaca, piše: "Larry provodi dane dočekujući goste u kući, provjeravajući sigurnosne mjere i testirajući udobnost antiknog namještaja za potrebe drijemanja."

Šest premijera

Preživio je šest premijera, od Camerona do Keira Starmera, prebrodio je oluje brexita, covida-19, kaos "partygatea", 49-dnevnu vrtoglavu epizodu Liz Truss i urednije mjesece pod Rishijem Sunakom.

Čini se da ništa ne remeti njegov mir dok ovaj politički veteran klizi iz krize u krizu mačjim mirom i uz lizanje šapa.

Medijski miljenik, Larry, za kojeg se sada vjeruje da ima oko 19 godina, često krade pozornost stranih čelnika u posjetu.

U prosincu je bio na kućnom pragu kako bi pozdravio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

U siječnju se sapleo fotograf na crvenom tepihu nakon što mu se Larry neočekivano provukao među noge tijekom posjeta poljskog predsjednika.

Mačji influencer

Larry, brkati influencer, također se može pohvaliti X računom @Number10cat koji prati više od 877. 500 obožavatelja.

Vodi ga anonimni korisnik, a Larry se ondje žali što ga je uhvatila kiša i ponekad zlobno napada političare, posebno UK Reform i administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Njegovi prvi mjeseci "na dužnosti" čak su inspirirali knjigu "Larryjevi dnevnici", objavljenu 2011. godine.

Larry sada dijeli rezidenciju broj 10 s JoJoom i Princeom, mačkama obitelji Starmer.

Prince, sibirski mačak, pridružio se kućanstvu 2024. godine nakon "pregovora" sa Starmerovom djecom - koja su željela njemačkog ovčara.

Ali postoji problem: "jedina vrata iz našeg novog stana su otporna na bombe", rekao je Starmer za BBC 2024. godine. "Stoga se nabava mačjih vratašca pokazuje malo teškom."

Larryjevi obožavatelji mogu se opustiti: smatra se stalnim civilnim službenikom, što znači da može zauvijek ostati u Downing Streetu. Za razliku od premijera.

Poznate mačke

Larry nije jedini koji je mačji pratitelj političara.

U subotu je stigla tužna vijest da je Palmerston, crno-bijeli mačak, nekoć lovac na miševe u ministarstvu vanjskih poslova i "izvanredni diplomat", uginuo na Bermudama, gdje je umirovljen 2020. godine.

"Zbogom stari prijatelju", objavio je Larry na svojem X računu, odbacujući glasine o rivalstvu između njih dvojici.

Pod bivšim američkim predsjednikom Billom Clintonom, crno-bijeli mačak Socks nastanio se u Bijeloj kući od 1993. do 2001. godine.

Nekada lutalica, Socks je postao zvijezda nekoliko knjiga, a britanski karikaturist Steve Bell često ga je prikazivao u svojim dnevnim stripovima.

A u Belgiji, spašeni mačak po imenu Maximus postao je zvijezda na društvenim mrežama kao brkati pomoćnik i PR oružje premijera Barta De Wevera.