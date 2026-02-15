Stigla nova verzija omiljenog auta mnogih Hrvata: Oštriji, veći i pametniji nego ikad prije

Renault Clio, automobil koji je s više od sedamnaest milijuna prodanih primjeraka od 1990. godine postao najprodavaniji francuski automobil svih vremena, okreće novu stranicu u svojoj bogatoj povijesti. Na hrvatsko tržište upravo je stigla šesta generacija koja donosi radikalan zaokret u dizajnu, tehnologiji i filozofiji, odmičući se od simpatičnih, zaobljenih linija koje su krasile njegove prethodnike.

Novi Clio VI je odvažniji, agresivniji i tehnološki napredniji, spreman preuzeti krunu u iznimno konkurentnom B segmentu.

Nakon pet uspješnih generacija, Renaultovi dizajneri odlučili su da je vrijeme za potpunu transformaciju. Rezultat je automobil koji na prvi pogled ostavlja dojam vozila iz više klase, s oštrim linijama i samouvjerenim stavom.

Radikalan zaokret u dizajnu

Novi vizualni identitet Clia najuočljiviji je na prednjem dijelu. Dominira velika, istaknuta maska hladnjaka ispunjena desecima malih rombova koji stvaraju trodimenzionalni efekt i naglašavaju Renaultov logotip. Stari svjetlosni potpis u obliku slova C zamijenjen je upečatljivim LED dnevnim svjetlima koja podsjećaju na oblik dijamanta, smještenima ispod glavnih projektorskih svjetala. Ovaj potez ne samo da modernizira izgled, već automobilu daje i znatno agresivniji i odlučniji izraz.

Iako je vizualno potpuno nov, Clio je zadržao neke prepoznatljive elemente, poput elegantno skrivenih ručki stražnjih vrata integriranih u C-nosač. No, sve ostalo je podređeno dinamici. Silueta je napetija, s izraženim linijama koje se protežu bokovima i hvataju svjetlost, stvarajući dojam pokreta čak i kad automobil stoji.

Stražnji kraj također je doživio promjene, s podijeljenim svjetlima koja vizualno proširuju vozilo i daju mu sportski, gotovo mišićav izgled. Vrh ponude, verzija Esprit Alpine, dodatno naglašava sportski karakter s atraktivnim 18-inčnim naplatcima i specifičnim detaljima.

Veći i prostraniji za novu eru

Novi Clio nije samo vizualno impresivniji, već je i osjetno narastao. Dužina mu sada iznosi 4.116 milimetara, što je gotovo sedam centimetara više od prethodnika, dok je širina povećana za četiri centimetra na 1.768 milimetara. Međuosovinski razmak također je neznatno produljen, što uz širi trag kotača pridonosi ne samo snažnijoj pojavi na cesti, već i poboljšanoj prostranosti u kabini.

Praktičnost je bila jedan od prioriteta, što se vidi i na prtljažniku. Njegov osnovni obujam kod benzinskih verzija iznosi izdašnih 391 litru, što ga svrstava u sam vrh klase.

Uz to, utovarni prag spušten je za četrdeset milimetara, čime je olakšano rukovanje težom prtljagom. Hibridne verzije zbog smještaja baterije nude nešto manji prtljažnik, no i dalje je vrlo iskoristiv za svakodnevne potrebe.

Digitalna revolucija u kabini

Unutrašnjost novog Clia doživjela je pravu digitalnu revoluciju, s jasnom inspiracijom povučenom iz električnog Renaulta 5. Kokpitom dominira dvostruki zaslon postavljen u obliku slova V, idealno orijentiran prema vozaču. Ovisno o opremi, riječ je o dva 10,1-inčna zaslona koja pokreće napredni infotainment sustav OpenR Link s ugrađenim Google uslugama. To znači da vozači na raspolaganju imaju Google Maps za navigaciju, Google Assistant za glasovne naredbe te pristup brojnim aplikacijama putem Google Playa.

Unatoč visokoj razini digitalizacije, Renault nije zaboravio na ergonomiju. Ispod središnjeg zaslona zadržan je red fizičkih tipki za upravljanje klimatizacijom, što omogućuje brzo i sigurno podešavanje bez skretanja pogleda s ceste.

Ručica automatskog mjenjača preseljena je s centralne konzole na stup upravljača, čime se oslobodio dodatni prostor za odlaganje. Kvaliteta materijala je podignuta na višu razinu, a u verziji Esprit Alpine koriste se profinjeni materijali poput Alcantare i recikliranih tkanina.

Hibrid u fokusu, dizel je prošlost

Ponuda motora u potpunosti je usklađena s modernim trendovima, što znači da dizelski motori više nisu u ponudi. Kupci u Hrvatskoj mogu birati između dva glavna pogonska sklopa.

Osnovu ponude čini 1,2-litreni trocilindrični turbo benzinac TCe 115, koji razvija 115 konjskih snaga. Ovaj motor dostupan je sa šest-stupanjskim ručnim mjenjačem ili novim EDC automatskim mjenjačem s dvostrukom spojkom.

Zvijezda ponude je napredni E-Tech Full Hybrid 160. Ovaj sustav kombinira novi 1,8-litreni atmosferski benzinski motor s dva elektromotora i baterijom kapaciteta 1,4 kWh. Ukupna snaga sustava iznosi 160 KS, što osigurava uvjerljive performanse s ubrzanjem do 100 km/h za samo 8,3 sekunde. Renault tvrdi da će u gradskim uvjetima Clio do 80 posto vremena voziti isključivo na struju, što rezultira iznimno niskom potrošnjom goriva od svega 3,9 l/100 km. Zahvaljujući inteligentnom mjenjaču bez spojke, prijelazi između električnog i benzinskog pogona su neprimjetni, a doseg s jednim spremnikom goriva može premašiti tisuću kilometara.

Cijene i oprema na hrvatskom tržištu

Novi Renault Clio na hrvatskom je tržištu dostupan s tri paketa opreme: Evolution, Techno i Esprit Alpine. Početna cijena za model Evolution TCe 115 s ručnim mjenjačem iznosi 20.490 eura. Srednji paket opreme Techno s istim motorom stoji 22.790 eura, dok cijena za hibridnu verziju E-Tech Full Hybrid 160 u Techno opremi kreće od 25.590 eura.

Vrh ponude čini atraktivni paket Esprit Alpine, koji donosi sportski dizajn, 18-inčne naplatke i unutrašnjost presvučenu Alcantarom, a njegova cijena penje se do otprilike 29.000 eura.

Šesta generacija Clia predstavlja hrabar i odlučan korak naprijed. S novim dizajnom, naprednom tehnologijom i učinkovitim hibridnim pogonom, Renault je stvorio automobil koji ne samo da nastavlja slavnu tradiciju, već i postavlja nova mjerila u klasi.

Pred njim je težak zadatak da opravda nasljeđe najprodavanijeg francuskog automobila, no sudeći po viđenom, za budućnost se ne treba brinuti.

>>> U našoj galeriji pogledajte impresivno izdanje novog Clia šeste generacije. <<<