Ugledni časopis ima popis najboljih SUV-ova: 'Evo koje automobile bismo mi kupili i zašto'

U današnjem svijetu SUV-ovi su vrlo brzo postali standard i lako je razumjeti zašto. Njihova kombinacija prostora, praktičnosti i često performansi učinila ih je uobičajenim prizorom na cestama.

Ova dobitna kombinacija privukla je sve više kupaca, što je potaknulo sve veći broj marki da uđu na tržište – uključujući luksuzna imena poput Aston Martina i Ferrarija, kao i proizvođače koje biste očekivali, poput Mercedesa, BMW-a i Hyundaija.

Više automobila znači veći izbor, a ugledni britanski Car magazine testirao je svaki SUV koji je trenutačno dostupan u Ujedinjenom Kraljevstvu i sastavio najbolje preporuke – bez obzira na vrstu pogona.

"Zato ćete na ovoj listi pronaći električne opcije poput Hyundaija Ioniq 9 uz visokoperformansne benzinske modele poput Aston Martina DBX. Uostalom, ovo je naš konačni popis najboljih SUV-ova", navodi Car magazine.

Od pravih 4X4 vozila pa sve do V12 modela

Časopis navodi kako njihov pregled obuhvaća sve što SUV klasa nudi, od pravih 4x4 vozila pa sve do V12 modela s performansama koji mogu nadmašiti razne superautomobile, kao i pristupačnije opcije.

"Također ne možemo zanemariti sve veći broj električnih SUV-ova, pa smo uključili razne mogućnosti, od povoljnih crossovera do modela sa sedam sjedala. Imamo i posebne popise najboljih električnih SUV-ova i najboljih hibridnih SUV-ova ako ste već odlučili o vrsti pogona. No budući da je SUV klasa iznimno široka, za svako vozilo naveli smo i nekoliko drugih konkurenata koje biste također trebali razmotriti", zaključuju u Car magazinu.

