Minice, štikle i dekoltei: Zgodne legice zapalile atmosferu na koncertu srpske pjevačice

Uni Start Fest sinoć je dvoranu Zrinjevac pretvorio u najveći klub u gradu kada je na pozornicu izašla Tanja Savić. Valentinovski koncert protekao je u znaku ljubavi, emocija i bezvremenskih hitova, a prepuna dvorana pjevala je uglas od prve do posljednje pjesme.

Večer je zagrijao DJ ILA, a potom je uslijedio pravi glazbeni spektakl ispunjen pjesmama koje su obilježile generacije - Zlatnik, Minut ljubavi, Stani tugo, Tako mlada, Gde ljubav putuje i mnoge druge.

Sređene od glave do pete

No osim glazbe i romantične atmosfere, veliku pažnju privukla je i publika - posebno brojne legice koje su za ovu prigodu zablistale u punom sjaju. Mini suknje, uske haljine, duboki dekoltei, visoke čizme i vrtoglave štikle dominirale su dvoranom.

U pauzama između pjesama, objektivi su neumorno hvatali nasmijana lica i atraktivne kombinacije. Dvoranom su dominirale zgodne i samouvjerene djevojke koje su plesale, pjevale i uživale u svakoj sekundi večeri, a kako je točno bilo na koncert pogledajte u našoj galeriji.

Galeriju koncerta Tanje Savić u Osijeku donosi SiB.net.hr