FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAGONETKE SVETOG PISMA /

12 nedovršenih biblijskih priča: Najveći misteriji koji i danas zbunjuju čitatelje

12 nedovršenih biblijskih priča: Najveći misteriji koji i danas zbunjuju čitatelje
Foto: Shutterstock
Već na samom početku Biblije susrećemo se s neobjašnjivim epizodama koje definiraju ton mnogim kasnijim tekstovima. One postavljaju scenu za svijet koji je istovremeno poznat i duboko stran. Biblijska naracija puna je likova čija važnost daleko nadilazi njihovo kratko pojavljivanje. Oni unose elemente misterija i čuđenja, nagovještavajući dublje teološke stvarnosti koje nikada nisu u potpunosti razjašnjene.
1 /25
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Biblija se često naziva "najvećom pričom ikad ispričanom", no za razliku od modernih epova, njezina tisućljetna naracija nije uvijek uglađena i pravocrtna.

Puna je zagonetnih likova koji se pojave samo da bi nestali, događaja koji se čine sudbinski važnima, a potom bivaju zaboravljeni, te narativnih rukavaca koji kao da ne vode nikamo. Ove nedovršene priče i izblijedjeli detalji stoljećima potiču znatiželju teologa, povjesničara i čitatelja, ostavljajući nas s više pitanja nego odgovora, piše Grunge.

Te nedovršene niti i tihi likovi ne umanjuju snagu biblijske poruke. Naprotiv, oni je čine slojevitijom i dubljom, pozivajući svaku generaciju na novo čitanje, tumačenje i postavljanje pitanja. Oni su podsjetnik da je Biblija više od jednostavne zbirke pravila. Ona je živi tekst, prepun misterija koji odražavaju složenost same vjere.

U galeriji saznajte koje su to nedovršene biblijske priče.

13.2.2026.
13:30
Antonela Ištvan
Shutterstock
BiblijaApostoliBogSveto PismoIsus KristUskrsnućeMisterij
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx