Nova zvijezda sportskih prijenosa pridružila se trendu bez grudnjaka i izazvala lavinu reakcija

Eleonora Incardona ime je koje sve češće odjekuje sportskim medijima, no ne isključivo zbog njezinih analiza utakmica talijanske Serie A.

Ova atraktivna voditeljica platforme DAZN postala je globalni fenomen zahvaljujući svom besprijekornom stilu, odvažnim modnim odabirima i činjenici da se ne boji srušiti pokoji tabu. S više od milijun pratitelja na Instagramu, Incardona je mnogo više od sportske novinarke; ona je ikona stila čija pojava uz terene privlači jednaku pozornost kao i događaji na samom travnjaku.

Posljednjih mjeseci, Incardona je dospjela u središte pozornosti zbog prihvaćanja takozvanog "no bra" trenda, pojavljujući se na snimanjima i javnim događanjima u elegantnim sakoima i uskim haljinama bez grudnjaka. Njezini su odabiri, poput prozirne haljine tijekom prijenosa jednog derbija Serie A ili dvodijelnog odijela na Svjetskom klupskom prvenstvu u SAD-u, izazvali lavinu reakcija. Dok su je obožavatelji obasipali komplimentima, nazivajući je "supermodelom u akciji", konzervativniji dio javnosti i neki modni stručnjaci kritizirali su njezin stil kao "neprofesionalan" ili čak "vulgaran". Ipak, Incardona je odlučno stala iza svojih odabira. "Moda je moj jezik. Pomaže mi izraziti tko sam i osjećati se samopouzdano, čak i u okruženjima kojima dominiraju muškarci. Nikada se ne odričem svoje ženstvenosti, naprotiv, koristim je kao snagu", poručila je kritičarima u jednom intervjuu, jasno dajući do znanja da ne namjerava mijenjati svoj pristup.

Put Eleonore Incardone do sportskih terena bio je sve samo ne tipičan. Rođena na Siciliji, ova ljepotica je diplomirala pravo i činilo se kako je njezina budućnost u sudnici. Međutim, život ju je odveo u drugom smjeru nakon što se 2010. godine natjecala na izboru za Miss Italije. Taj je korak otvorio vrata svijetu mode i manekenstva, no njezina prava strast oduvijek je bio sport. Karijeru u medijima započela je na kanalu Sportitalia, da bi pravi proboj ostvarila prelaskom na globalnu platformu DAZN. Tamo se profilirala kao jedna od vodećih prezenterica, pokrivajući ne samo nogomet, već i prestižne događaje poput biciklističke utrke Giro d'Italia. Zbog svoje popularnosti i karizme, mediji su je prozvali "novom Dilettom Leottom", aludirajući na najpoznatiju talijansku sportsku novinarku, s kojom je Eleonora nekoć bila i obiteljski povezana, budući da je bila zaručena za njezinog polubrata.

Osim uspješne karijere, njezin privatni život također plijeni pažnju javnosti, a odnedavno je neraskidivo vezan za jedan od najvećih talijanskih klubova. Eleonora je u sretnoj vezi s talijanskim nogometnim reprezentativcem Samueleom Riccĳem. Njihova je veza dobila novu dimenziju nakon što je Ricci ovog ljeta dovršio spektakularan transfer iz Torina u redove gradskog rivala, AC Milana, u poslu vrijednom oko 24 milijuna eura. Ovaj prelazak znači da će par ostati u istom gradu, a Eleonora će sada imati priliku još češće izvještavati s utakmica na kojima nastupa njezin partner. U intervjuima je otkrila kako je Riccĳa upoznala u teškom životnom razdoblju i da joj je on donio stabilnost i sreću. "Naša je veza zaista posebna, razgovaramo o svemu i veliki smo prijatelji. Vrlo smo predani odvajanju privatnog i profesionalnog života, ali cijenim njegovo mišljenje i ponekad ga prije utakmice pitam za savjet", izjavila je Incardona, dodavši kako u budućnosti sebe vidi kao uspješnu voditeljicu, ali i kao majku velike obitelji.

Eleonora Incardona tako nastavlja graditi svoju karijeru balansirajući između profesionalizma, medijske eksponiranosti i odvažnog osobnog stila. Svojim primjerom dokazuje da sportska novinarka može biti stručna i elokventna, ali istovremeno i glamurozna ikona koja se ne boji izraziti svoju osobnost, postavljajući tako nova pravila u svijetu sportskog novinarstva.

