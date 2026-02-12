Elita na okupu: Evo kako su protekle nominacije za Porin i tko se može nadati nagradi

Svečana atmosfera obilježila je 33. objavu nominacija za Porin - najprestižnije hrvatske glazbene nagrade. Na crvenom tepihu okupili su se glazbenici, producenti i poznata lica domaće scene, a svi su s nestrpljenjem iščekivali objavu nominacija za ovogodišnje nagrade. Pogledajte najbolje trenutke s glamurozne večeri.

Mangroovu šest nominacija

U utrci za najprestižniju glazbenu nagradu Porin Mangroove je izborio šest nominacija, Baby Lasagna, Parni Valjak i Mayales po pet, dok Krešimir Pustički i Goran Martinac imaju četiri nominacije, izvijestili su u četvrtak organizatori 33. Porina.

"Ukupno je bilo 331 prijavljenih albuma u 33 kategorije. Konkretno, čak je 111 albuma konkuriralo u kategoriji Album godine, 291 pjesma za Pjesmu godine te u kategoriji Novi izvođač godine borilo se čak 75 novih lica. A sad znamo tko je sve ušao u najužu konkurenciju za ovogodišnju dodjelu", rekla je glavna tajnica Glazbene nagrade Porin Ivana Martinac nakon svečanog proglašenja nominacija.

Porin ove godine u Splitu

Izvršni direktor Glazbene nagrade Porin Davor Drezga najavio je da će se ove godine Porin održati 27. ožujka u dvorani Gripe u Splitu, da će prijenos biti na HRT-i da se već krenulo s kreiranjem programa ovogodišnje nagrade te obećao još jednu lijepu glazbenu večer.

Mangroove je nominiran za Najbolji album pop glazbe, u kategoriji Izvedba grupe s vokalom, Pjesme godine i Najbolju vokalnu suradnju, a njihov je album nominiran i u kategoriji Najboljeg likovnog oblikovanja. Mayales je u suradnji s Mariom Bočićem nominiran i u kategoriji Najbolje instrumentalne izvedbe sa skladbom „Odjavna špica“.

Baby Lasagna (Marko Purišić) nominiran je u kategoriji Album godine i Najbolji album pop glazbe, također za najbolju mušku vokalnu izvedbu s pjesmom „Stress“ te s pjesmom „Beskonačna osveta 2“ s Vojkom V u kategoriji Najbolja vokalna suradnja te za Najbolji video broj.

Parni Valjak nominiran je s albumom „Kažu pčele umiru…“ u kategorijama Album godine čiju produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk, Najbolji album rock glazbe te Najbolja izvedba grupe s vokalom. Husein Hasanefendić Hus potpisuje autorstvo pjesme „Pustit ću glas“ koja je nominirana u kategoriji Pjesme godine, dok Marijan Brkić Brk ima nominaciju u kategoriji Najbolja snimka albuma.

Mayales je nominiran s albumom „Boutique Pop Vol.1“ u kategoriji Albuma godine te u kategorijama Najbolji album pop glazbe te Najbolje likovno oblikovanje. Petar Beluhan je u suradnji s Vladimirom Mirčetom nominiran i u kategorije Pjesme godine s pjesmom „Ovo je divan van“, dok je Mayales zajedno s Mangrooveom i zborom Izvor nominiran u kategoriji Najbolja vokalna suradnja za skladbu „Komad neba“.

Krešimir Pustički nomiran je u četiri kategorije: Najbolji album klasične glazbe za album „Gordan Tudor & Mislav Režić: Sit Back, Relax“, kategoriji Najbolja snimka albuma s albumom „Krešimir Bedek: Klišej“ te s oba navedena albuma u kategoriji „Najbolja produkcija albuma klasične glazbe“.

U četiri kategorije nominiran je i Goran Martinac, i to: Producent godine za albume „Hitmaker – Đorđe Novković“ raznih izvođača, „Live @Tvornica kulture“ (Renato Metessi i Zvijezde) i „Live at Arena, 50 godina karijere“ Željka Bebeka, zatim Najbolja snimka albuma za album „Hitmaker – Đorđe Novković“, ali i za album „Arena Zagreb Live 2024“ Prljavog Kazališta zajedno s majstorom miksa Fedorom Boićem i majstorima snimanja Marinkom Belavićem i Nenadom Zubakom. Kao urednik izdanja zajedno s Klaudijom Čular nominiran je u kategoriji Najbolji album s raznim izvođačima.

U kategoriji Novi izvođači nominirani Ane Paška, Jakov Jozinović i Smrdljivi Martini

U kategoriji Album godine nominirani su Jelusick s albumom „Apolitical Ectasy“ (glazbeni producenti Dino Jelusić i Andreas Šala), zatim Mayales s albumom „Boutique Pop Vol.1“ čiju produkciju potpisuju Pavle Miholjević i Jura Ferina, Baby Lasagna s albumom „DMNS & MOSQUITOES“ čiju produkciju potpisuje sam, Parni Valjak s albumom „Kažu pčele umiru…“ čiju produkciju potpisuje Marijan Brkić Brk i LET3 s albumom „RKTRD NDRD“ (glazbeni producenti Matej Zec i Iztok Turk).

U kategoriji Pjesma godine nominirane su skladbe „Kapetan bez broda“, autora Tomislava Mrduljaša, izvođača Olivera Dragojevića, zatim „Komad neba“ (autori Toni Starešinić, Željka Veverec i Andrej Tarkovski), izvođača Mangroove feat. Mayales i zbor Izvor, skladba „Ovo je divan dan“, autora Petra Beluhana i Vladimira Mirčete), izvođača Mayalesa, skladba „Pustit ću glas“ autora Huseina Hasanefendića Husa, izvođača Parnog Valjka te skladba „Zamisli“ autorica Josipe Lisac i Alke Vuice u izvedbi Josipe Lisac.

U kategoriji Novi izvođač godine nominirani su Ane Paška, Jakov Jozinović i Smrdljivi Martini.

Nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojile su: Gabi Novak za skladbu „Nada“, Nina Badrić za skladbu „Alive“ i Valerija Nikolovska za skladbu „Part of my deepest mind (your eyes in the sunrise)“.

Nominaciju za Najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojili su: Baby Lasagna za skladbu „Stress“, Marko Tolja za skladbu „Za kraj“ i Matija Cvek za skladbu „Nudim ti se“.

U kategoriji Najbolja vokalna suradnja nominirani su: Baby Lasagna i Vojko V za skladbu „Beskonačna soveta 2“, zatim Mangroove, Mayales i zbor Izvor za skladbu „Komad neba“ i Vatra feat. Detour, Pavel, Mayales za skladbu „Doživotno“.

U kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom nominirani su: Jelusick sa skladbom „Seasons“, Mangroove sa skladbom „Igra“ i Parni Valjak sa skladbom „Pustit ću glas“.

U kategoriji Najbolji album pop glazbe nominirani su: album „Boutique Pop Vol.1“ benda Mayales, zatim album „DMNS & MOSQUITOES“ Baby Lasagne i album „Komad neba“ izvođača Mangroove.

U kategoriji Najbolji album rock glazbe nominirani su: Jelusick s albumom „Apolitical Ectasy“, zatim Parni Valjak s albumom „Kažu pčele umiru…“ i LET3 s albumom „RKTRD NDRD“.

Nominaciju za Najbolji album jazz glazbe osvojili su Janko Novoselić s albumom „Jazz Kvartet“, zatim Henry Radanović Quartet s albumom „Quiet Rising Star“ i Mario Bočić Quartet s albumom „Wheel of Fortune“.

Jaka konkurencija i za najbolji album etno glazbe

Za Najbolji album etno glazbe nominirani su: Dunije s albumom „Bilo je sada“ glazbenog producenta Silvia Bočića, zatim Mimika Orchestra s albumom „Medzotermina“ glazbenih producenata Maka Murtića i Vedrana Peternela te Borna Šercar’s Jazziana Croatica feat. Lado & Zagreb Philharmonic s albumom „Tales of Tradition“ glazbenog producenta Borne Šercara.

Za Najbolji album klasične glazbe nominirani su: album „Dora“ s izvođačima: Martina Filjak, Andrej Bielow, Martina Mikelić, Monika Leskovar i Zrinka Cvitešić, zatim album „Frano Parać: Judita“ s izvođačima: Sofija Petrović, Evelin Novak, Diana Haller, Stjepan Franetović, Matteo Ivan Rašić, Ivica Čikeš, Matija Meić, Sava Vemić, Mislav Lucić i Damir Klačar, Zbor Hrvatske radiotelevizije, Orkestar Minhenskog Radija i dirigent Ivan Repušić.

Tu je i album „Gordan Tudor & Mislav Režić: Sit Back, Relax“ s izvođačima: Gordan Tudor i Mislav Režić, pa album „Ivan Padovec: Pjesme uz gitaru/Songs With Guitar“ s izvođačima: Darko Petrinjak, Renata Pokupić, Martina Zadro, Filip Filipović, Roko Radovan i album „Papandopulo: Hrvatska misa“, izvođači: Darija Auguštan, Sonja Runje, Tomislav Mužek, Ljubomir Puškarić, Zbor Bavarskog Radija i dirigent Ivan Repušić.

Za Najbolji koncertni album nominirani su: Prljavo Kazalište s albumom „Arena Zagreb Live 2024“, zatim J.R. August s albumom „Live at Peti Kupe“ i Chui s albumom „Prošireni svemir (Live at Peti Kupe)“.