Što kamere nisu pokazale? Pogledajte atmosferu iza pozornice prve polufinalne večeri Dore

Sinoć je u Zagrebu, u studiju HRT-a, održana prva polufinalna večer Dore 2026, izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, koja se ove godine bira u Beču, u Austriji. Publici se predstavilo 12 natjecatelja, a u finale ih je prošlo samo osam. Tako će u nedjelju, u velikoj završnici, iz prve polufinale večeri ponovno zapjevati Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda i Cold Snap.

Osim natjecateljskih pjesama, gledatelji su u prvoj polufinalnoj večeri Dore imali priliku uživati i u revijalnom dijelu programa. Na pozornicu je izašla Danijela Martinović te izvela hitove 'Neka mi ne svane', 'Zovem te ja', 'Danima, godinama, satima', 'Pleši sa mnom', 'Što sam ja, što si ti', 'Ide mi' i pobjedničku pjesmu s Eurosonga 1997. 'Love, shine a light'. Posebnu pažnju privukla je i haljinom, nastupila je upravo u onoj koju je nosila na Dori prije 28 godina, o čemu više možete pročitati ovdje.

