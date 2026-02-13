Brzina od 150 km/h i jedan neočekivan razlog zašto je skeleton postao hit Igara

Zimske olimpijske igre u Milano i Cortina d'Ampezzo donijele su povećanu pozornost prema skeletonu, disciplini koja je dosad uglavnom bila u sjeni popularnijih zimskih sportova. Natjecanja održana na stazi Cortina Sliding Centre ponudila su vrhunske sportske dosege, ali i situacije koje su nadilazile isključivo natjecateljski kontekst.

Skeleton je olimpijski sport od Zimske olimpijske igre Salt Lake City 2002, a karakterizira ga spuštanje niz ledenu stazu u potrbuškom položaju, s glavom okrenutom prema naprijed. Natjecatelji upravljaju sanjkama minimalnim pomacima tijela, što zahtijeva iznimnu koordinaciju, stabilnost i preciznost.

Staza u Cortini duga je 1.730 metara i sastoji se od 16 zavoja. Brzine su se kretale između 130 i 140 kilometara na sat, dok su pojedini natjecatelji u muškoj konkurenciji na određenim dionicama dosezali i do 150 km/h.

Program Igara 2026. proširen je uvođenjem mješovite ekipne discipline. U toj konkurenciji zbrajaju se vremena jednog muškog i jednog ženskog predstavnika iste reprezentacije, čime je naglašena važnost timske strategije i stabilnosti kroz sve vožnje.

Tko je talijanka o kojoj svi pričaju

Posebnu pozornost izazvala je talijanska reprezentativka Alessia Crippa, čiji su startovi i fizička pripremljenost privukli velik interes javnosti i medija. Snimke njezinih priprema postale su viralne na društvenim mrežama, čime je skeleton dobio dodatnu vidljivost izvan uobičajenih sportskih krugova.

Unatoč velikim očekivanjima domaće publike, Crippa zbog ozljede nije nastupila u završnom dijelu natjecanja, što je predstavljalo značajan sportski gubitak za talijansku reprezentaciju.

Ukrajinac postao glavna tema

Muški dio natjecanja obilježio je slučaj ukrajinskog reprezentativca Vladyslav Heraskevych, koji je diskvalificiran neposredno prije početka utrke. Razlog je bila kaciga s fotografijama ukrajinskih sportaša i djece poginulih u ratu.

Međunarodni olimpijski odbor pozvao se na Pravilo 50 Olimpijske povelje, koje zabranjuje isticanje političkih poruka na sportskim borilištima. Iako mu je ponuđena mogućnost nastupa bez sporne opreme, Heraskevych je to odbio. Naknadno mu je vraćena akreditacija za boravak u olimpijskom selu, ali pravo nastupa nije mu vraćeno.

Odluka je izazvala rasprave o granicama između sporta i društvenih poruka te dodatno usmjerila pažnju javnosti na skeleton natjecanje.

Skeleton na Igrama 2026. potvrdio je svoju sportsku vrijednost kroz visoku razinu tehničke izvedbe i uvođenje nove discipline. Istodobno, događaji izvan same staze pokazali su kako olimpijska natjecanja često postaju i prostor šire društvene rasprave.

Natjecanja u Cortini tako su, osim borbe za medalje, otvorila pitanja o ulozi sporta u suvremenom društvu, čime je skeleton dobio vidljivost kakvu dosad rijetko ima na olimpijskoj razini.

