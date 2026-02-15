Više od trideset godina korača modnim pistama, no njezina ljepota ne poznaje godine

Postoje imena koja su postala sinonim za jednu eru, a Laetitia Casta (47) bez sumnje pripada panteonu supermodela koji su obilježili devedesete godine prošlog stoljeća. Ipak, svesti njezinu karijeru dugu više od tri desetljeća samo na modne piste i naslovnice bio bi propust. Od slučajnog otkrića na korzikanskoj plaži do statusa nacionalnog simbola Francuske i cijenjene glumice, Casta je dokazala da je njezina privlačnost ukorijenjena u nečemu dubljem od puke ljepote: u talentu, inteligenciji i beskompromisnoj autentičnosti. Ona je umjetnica koja, kako je sama rekla, najviše voli stajati "točno između stvari, na vratima", uvijek spremna ući u nešto novo ili pobjeći ako je potrebno. Upravo je ta neuhvatljiva priroda ključ njezine trajne fascinacije.