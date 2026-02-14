Zubčić kao Janica! Skijao pola utrke bez naočala, a evo u kakvom je stanju ušao u cilj

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 14. mjesto u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju, dok je novi olimpijski pobjednik Norvežanin s brazilskom putovnicom Lucas Braathen Pinheiro.

Nakon što je u prvom nastupu zauzeo 16. mjesto, Zubčić je bolje krenuo u drugu vožnju. Nažalost, u trećem sektoru je imao problema sa skijaškim naočalama, pa ih je u jednom trenutku skinuo s lica. To mu je sasvim sigurno pokvarilo koncentraciju, ali i bitno otežalo nastup, pa je kroz cilju prošao kao peti u tom trenutku. Na koncu je zauzeo 14. mjesto.